妙想天開創科夢

天空總是令人產生無限聯想，正如小小的香港，人人生活忙碌的一個商業城市，相信沒有人會寄望培養出一個太空人。結果，在國家的引領加上個人奮發努力，第一個港產太空人突破了地球的引力，成功衝出了太空。今次的突破就如環繞藍色星球運轉的衛星，為港人提示了未來發展的方向。 港產女太空人黎家盈的名字，在過去兩個星期火速入屋，同時響徹兩岸四地和全世界的華人社區，標誌著香港進一步參與中國的航天事業發展。香港雖然是彈丸之地，多年來都有投入內地航天事業的發展，由商界捐助、到大學在科研的合作，以至於傳揚各項成就都有定角色。首名航天員楊利偉成功上太空後，很快就來香港訪問，當時有人提出港人能否成為航天員，回應是鼓勵性的，到今日更是夢想成真，這既反映中港的密切關係，也和中國航天事業的飛躍進步極有關係。

中國大力拓展航天事業，過去被視為主要尋求科研和軍事上的突破。然而，隨著科技產業快速爬升，航天民營化和商業化，大大加添了整個範疇在經濟、民生的重要性。當港人航天員飛上太空的差不多時間，美國航天公司Space X正籌備史上最大的上市計劃。公司發起人馬斯克不斷為航天在創科應用上的無限可能，包括在太空建立24小時不斷的太陽能發電站。各種各樣超越過往想像的低空經濟應用藍圖，成為這個龐大融資項目背書。 上個星期，親自率團到酒泉發射站參加火箭發射計劃的科技局長孫東出席《講清講楚》，介紹這次近距離接觸航天項目的體驗，同時描繪了香港在中國航天事業可以扮演的角色。一如在很多領域，香港在商業應用、融資、聯通世界，以至在上游的科技合作，都有很大的空間可以參與，同時作出特別的貢獻和獲取新的機遇。

港人上太空，加強了社會對創科的興趣，在動員全民投入這股發展浪潮起了重大的推動作用。現屆政府在創科的重視和投入不斷加強，對北部都會區的參與應該是政府歷來少有的程度，航天科技是創科產業其中的一環，香港在科技產業的起步稍遲，但從黎家盈的真實例子，說明在國家急促發展的洪流下，只要肯努力追上，妙想天開絕非不可能。