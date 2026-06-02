給大人看的經典童話：《瑪蒂爾達》

為了看世界級好評無數的現象級經典《瑪蒂爾達》（Matilda），我專誠請了半天假到深圳，心裏懷着好奇，究竟它憑什麼橫掃全球101項大獎，包括英國劇場界「奧斯卡」奧利花獎7獎，和美國最高榮譽東尼獎5獎，《紐約時報》等媒體盛讚其「無可比擬」，《時代雜誌》評讚譽它為「年度最佳演出」。2019年起，在中國13個城市巡演，豆瓣評分高達8.7。今年初它捲土重來，由上海開始巡迴內地七個城巿，深圳一演六個星期。 我們先乘車到深圳灣口岸，然後轉乘廿分鐘的士，便到深圳濱海藝術中心。在「歡樂港灣」的食肆醫肚後，便踏入劇場，興奮的大人小孩在入場前，已爭着和布景打咭。現場幾近滿座。即使英語對白連珠炮發，要急看中文字幕，但觀眾笑聲震天，可見他們的英語水平頗高。此劇若在香港上演，我無法想像可以連演六個星期，在吸納世界頂尖音樂劇方面，香港落後於擁有一千八百萬人口的深圳了。

《瑪蒂爾達》出自英國童話大師羅爾德·達爾（Roald Dahl）之手。雖說是童話，卻比許多成人劇更加恐怖陰暗。故事透過 5 歲天才女主角瑪蒂爾達，去對抗沉迷電視、反智的重男輕女父母，以及極權暴虐的校長特朗奇布爾。瑪蒂達的冷漠父母，以及由男演員反串的惡毒校長，「衰到冇人有」。不過，正是這誇張滑稽的風格，英式黑色幽默與尖銳諷刺，令你笑得人仰馬翻。 直面家庭忽視與校園霸凌，瑪蒂爾達發出：「 Even if you're little, you can do a lot 」的宣言，以「微小抗衡龐大、弱小反抗不公」。瑪蒂爾達是一個頂尖的說故事高手，在圖書館內向館長說出「故事中的故事」，一個發生在馬戲班的愛情悲劇，看似隨機爆肚，說得緊張刺激，動人心弦，最後巧妙地接駁上此時此刻的現實人生，帶來驚喜。

音樂上，澳洲的詞曲作者 Tim Minchin 注入極快的語速和複雜的押韻，被稱為「音樂劇史上難度最高的曲目之一」，《Naughty》和《Revolting Children》堪稱神曲。視覺上，由積木搭成的字母舞台，配合背景高聳的書櫃，突出本劇崇尚閱讀和智慧，令人眼前一亮。經典曲目《When I Grow Up》配合孩子們盪起鞦韆的畫面，唱出孩童對長大的天真渴望，成功打破了傳統舞台的空間限制，帶來沉浸式的震撼體驗，都極具視覺衝擊力。 為什麼說，這是一個披着童話外衣的成年社會寓言？因為它呈現原生家庭冷落、校園欺凌等沉重的黑暗面。但瑪蒂達並非任由惡人宰割的被動受害者，而是用閱讀充實內涵，以機智的「惡作劇」反擊不義，活出「即使命運不公，你也能勇敢說不、改寫自己故事」的強大力量，對於活在逆境的人，是勵志的童話。