早前，港燈有設備出現異常，涉及一套高壓開關裝置發生故障，影響兩電聯網。雖然系統保護機制即時介入，整體供電未有中斷，但港島部分地區曾出現少於0.1秒「電壓驟降」，導致部分大廈升降機停運，個別客戶設備需要重新啟動。
事後我們已就事件致歉。初步調查發現，涉事高壓開關裝置是在一年多之前，因電網改造而投入服務。事件反映在電力網絡這類高度複雜、對穩定性要求極高的關鍵設施，「新」並不等於「零風險」。
即使設備來自具信譽的供應商，符合國際標準，在事前已完成充分測試，但在投入服務後仍可能存在其他不確定因素，導致系統異常。如何在這方面加強確定性，電力公司和設備供應商應再精益求精。
對電力系統進行周詳維護及適時的設備更新，有助提升系統可靠性。然而在現實中，若設備受外力破壞或極端天氣影響，系統的保護機制會自動啟動，隔離出現故障的部分，防止電力供應中斷或減少受影響範圍，而短暫電壓波動或電壓驟降這一物理現象仍會發生。對一般市民影響未必明顯，但對升降機、電腦系統等敏感設備，影響相對較大。
要減少電壓波動或驟降所帶來的不便，除了電力公司和設備供應商需要持續改進外，市民的配合同樣重要。例如，對於重要設備，可考慮安裝不間斷電源系統。政府在最新財政預算案撥款10億元延續透過市區重建局推行的「優化升降機資助計劃」，預計最快在2027年推出。在這計劃下，更換配備「電壓下降後操作」功能的新型升降機，可以在電壓驟降後安全情況下自動恢復運作或將乘客送往適當樓層。
只要電力公司、設備供應商和市民多方協作，相信可把電壓驟降帶來的影響減至最低，共同提升本港電力系統的韌性與可靠性。