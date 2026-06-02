早前，港燈有設備出現異常，涉及一套高壓開關裝置發生故障，影響兩電聯網。雖然系統保護機制即時介入，整體供電未有中斷，但港島部分地區曾出現少於0.1秒「電壓驟降」，導致部分大廈升降機停運，個別客戶設備需要重新啟動。

事後我們已就事件致歉。初步調查發現，涉事高壓開關裝置是在一年多之前，因電網改造而投入服務。事件反映在電力網絡這類高度複雜、對穩定性要求極高的關鍵設施，「新」並不等於「零風險」。

即使設備來自具信譽的供應商，符合國際標準，在事前已完成充分測試，但在投入服務後仍可能存在其他不確定因素，導致系統異常。如何在這方面加強確定性，電力公司和設備供應商應再精益求精。