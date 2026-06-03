60多歲的退休教師德華是一位護老者，縱使平時照顧母親面對不少的壓力和挑戰，仍然堅持騰出時間做義工，更成為「耆康樂活在社區」計劃(註)的核心義工，持續服務社區，「參加計劃並擔任義工令我很快樂，讓我可暫時放下照顧者的壓力，多了解社區，又能接觸和幫助其他街坊。而透過參與照顧者互助小組，我認識了更多同路人，在照顧路上有個伴。」

東區人才濟濟，計劃團隊發掘到不少多才多藝的長者及照顧者，於是組織了多個才藝小組由他們出任導師，例如夏威夷小結他、水墨畫、鈎織等，給予他們大展身手的平台，同時藉此鼓勵街坊參與社區，探索新興趣。「這個計劃給予我充足的自由度和機會盡情發揮所長，教導一班老友記和親子家庭彈夏威夷小結他。見到他們從不懂音律，到學會彈奏一首完整曲目，令我充滿成就感，重拾從前擔任教師的回憶和幹勁。」德華盡展專業精神，主動提議開設基礎班及進階班以配合不同街坊的程度，又親自揀選懷舊金曲，讓老友記在活動中易於找到共鳴，在音樂中獲得療癒，同時能以輕鬆的方式訓練手眼協調和記憶力。