60多歲的退休教師德華是一位護老者，縱使平時照顧母親面對不少的壓力和挑戰，仍然堅持騰出時間做義工，更成為「耆康樂活在社區」計劃(註)的核心義工，持續服務社區，「參加計劃並擔任義工令我很快樂，讓我可暫時放下照顧者的壓力，多了解社區，又能接觸和幫助其他街坊。而透過參與照顧者互助小組，我認識了更多同路人，在照顧路上有個伴。」
東區人才濟濟，計劃團隊發掘到不少多才多藝的長者及照顧者，於是組織了多個才藝小組由他們出任導師，例如夏威夷小結他、水墨畫、鈎織等，給予他們大展身手的平台，同時藉此鼓勵街坊參與社區，探索新興趣。「這個計劃給予我充足的自由度和機會盡情發揮所長，教導一班老友記和親子家庭彈夏威夷小結他。見到他們從不懂音律，到學會彈奏一首完整曲目，令我充滿成就感，重拾從前擔任教師的回憶和幹勁。」德華盡展專業精神，主動提議開設基礎班及進階班以配合不同街坊的程度，又親自揀選懷舊金曲，讓老友記在活動中易於找到共鳴，在音樂中獲得療癒，同時能以輕鬆的方式訓練手眼協調和記憶力。
「有很多熱心團體希望貢獻力量去幫助社區，卻不知道從何入手。」計劃社工莊生表示，計劃將社區上不同界別的夥伴凝聚，以各自的優勢及強項共同回應區內長者及照顧者的需要 — 社企餐廳借出場地作為聚腳點，促進街坊之間的溝通和交流，建立鄰里互助支援網絡；業主立案法團支持計劃團隊在屋苑大堂擺設流動諮詢站，有助推廣計劃和傳遞社區資訊，並及時識別和支援患輕度認知障礙症長者及其照顧者；透過夥伴的轉介，招募和培訓區內居民成為「社區長者守護者」。
計劃就像一個「織網的人」，把社區上不同資源連結起來，將社會各界的熱心轉化為實質的「社會資本」，並編織成緊密的互助守護網，承托區內長者及照顧者的需要，期待未來凝聚更多來自「醫、社、校、商、福」不同界別的夥伴參與協作，讓守護網擴大至社區每一個角落。
(註：「耆康樂活在社區」計劃由社區投資共享基金資助、樂群社會服務處喜樂社區服務中心推行。)