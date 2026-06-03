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新聞
出版：2026-Jun-03 04:00
更新：2026-Jun-03 04:00
人情味．Net: 沈豪傑

互助網絡在社區

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透過舉辦「畢業照顧者分享會」，邀請曾經照顧認知障礙症人士的照顧者向同路人分享照顧經歷和心得。

透過舉辦「畢業照顧者分享會」，邀請曾經照顧認知障礙症人士的照顧者向同路人分享照顧經歷和心得。

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60多歲的退休教師德華是一位護老者，縱使平時照顧母親面對不少的壓力和挑戰，仍然堅持騰出時間做義工，更成為「耆康樂活在社區」計劃(註)的核心義工，持續服務社區，「參加計劃並擔任義工令我很快樂，讓我可暫時放下照顧者的壓力，多了解社區，又能接觸和幫助其他街坊。而透過參與照顧者互助小組，我認識了更多同路人，在照顧路上有個伴。」

東區人才濟濟，計劃團隊發掘到不少多才多藝的長者及照顧者，於是組織了多個才藝小組由他們出任導師，例如夏威夷小結他、水墨畫、鈎織等，給予他們大展身手的平台，同時藉此鼓勵街坊參與社區，探索新興趣。「這個計劃給予我充足的自由度和機會盡情發揮所長，教導一班老友記和親子家庭彈夏威夷小結他。見到他們從不懂音律，到學會彈奏一首完整曲目，令我充滿成就感，重拾從前擔任教師的回憶和幹勁。」德華盡展專業精神，主動提議開設基礎班及進階班以配合不同街坊的程度，又親自揀選懷舊金曲，讓老友記在活動中易於找到共鳴，在音樂中獲得療癒，同時能以輕鬆的方式訓練手眼協調和記憶力。

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「有很多熱心團體希望貢獻力量去幫助社區，卻不知道從何入手。」計劃社工莊生表示，計劃將社區上不同界別的夥伴凝聚，以各自的優勢及強項共同回應區內長者及照顧者的需要 — 社企餐廳借出場地作為聚腳點，促進街坊之間的溝通和交流，建立鄰里互助支援網絡；業主立案法團支持計劃團隊在屋苑大堂擺設流動諮詢站，有助推廣計劃和傳遞社區資訊，並及時識別和支援患輕度認知障礙症長者及其照顧者；透過夥伴的轉介，招募和培訓區內居民成為「社區長者守護者」。

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計劃就像一個「織網的人」，把社區上不同資源連結起來，將社會各界的熱心轉化為實質的「社會資本」，並編織成緊密的互助守護網，承托區內長者及照顧者的需要，期待未來凝聚更多來自「醫、社、校、商、福」不同界別的夥伴參與協作，讓守護網擴大至社區每一個角落。

(註：「耆康樂活在社區」計劃由社區投資共享基金資助、樂群社會服務處喜樂社區服務中心推行。)

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