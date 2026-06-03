上星期TVB在灣仔會展中心舉行「年中節目巡禮」，在宣傳方案和節目內容都有不少亮點。活動精華在翌日翡翠台播出，無論中港收視都不俗，反映不單客戶和廣告業界，觀眾都對即將面世的內容有濃厚興趣，對這類知識型的資訊節目十分留意。
節目巡禮吸睛環節之一是運用人工智能技術製作的節目，其中不乏話題概念，譬如以真實個案為基礎的《東張三俠》，甫經曝光已經引來熱議。
《東張》以社會時事為基礎，多年來創造的城市題材不斷，令節目收視長紅，幕後團隊絕不以此自滿，不斷創製新的表達方式，譬如之前就以困擾不少市民為題材的漏水個案為骨幹，做了專題系列《滴水不漏拯救隊》，引起當局對這個民生難題的正視。電視渠道以外，在串流和網絡平台以《東張三分鐘》提供更多資訊，成為延伸內容。《東張三俠》以新形象發揮城市故事，新表達方式應該可以吸引更多年輕觀眾，擴大節目影響力。
《東張》努力不懈，早前主席特設慶功宴表達支持。《東張》前線團隊成員主要由藝訓班和港姐組成，近年港姐加入比例特別多；香港小姐多人感覺充滿女性溫柔，然而變身前線採訪人員，面對不同環境，無論應變能力和勇氣，都令人大為讚賞，留下深刻印象。成為「東張女神」有很多機會和龐大的觀眾接觸，知名度毋庸置疑，而且特別有親切感。有客戶因為見到女神穿著公司品牌的訂製波鞋追訪，後來請她在社交媒體發帖推廣，成為雙贏的推廣個案，也反映了真實生活創造的宣傳效果特別入屋。
每年年中都是香港小姐報名時刻，近年報名的參加者背景多元化，無論地域、家庭、學歷都不同，成為整個大中華區的演藝盛事。她們報名的原因也不同，有人希望進軍演藝路、有人希望增加人生體驗，至於有興趣加入《東張》做女神的估計也不會少罷！