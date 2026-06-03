上星期TVB在灣仔會展中心舉行「年中節目巡禮」，在宣傳方案和節目內容都有不少亮點。活動精華在翌日翡翠台播出，無論中港收視都不俗，反映不單客戶和廣告業界，觀眾都對即將面世的內容有濃厚興趣，對這類知識型的資訊節目十分留意。

節目巡禮吸睛環節之一是運用人工智能技術製作的節目，其中不乏話題概念，譬如以真實個案為基礎的《東張三俠》，甫經曝光已經引來熱議。

《東張》以社會時事為基礎，多年來創造的城市題材不斷，令節目收視長紅，幕後團隊絕不以此自滿，不斷創製新的表達方式，譬如之前就以困擾不少市民為題材的漏水個案為骨幹，做了專題系列《滴水不漏拯救隊》，引起當局對這個民生難題的正視。電視渠道以外，在串流和網絡平台以《東張三分鐘》提供更多資訊，成為延伸內容。《東張三俠》以新形象發揮城市故事，新表達方式應該可以吸引更多年輕觀眾，擴大節目影響力。