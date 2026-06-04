一次航程飛越歐、美、亞三大洲，是我從少已有的夢想。這個夢想，終於在一次參與公司上市路演中實現。當時我是一間香港企業的財務主管，隨同高層人員到一些主要國際金融中心會見機構投資者。在投資銀行亞太區主席帶引下，緊湊的時間表內安插了解當地文化及風土人情的行程，使我們在忙碌的會見及訪問活動之餘，得到舒閒，增廣見識。

第一站是意大利的米蘭。米蘭是時裝之都，名店遍布各條通衢大道，櫥窗布置得五彩繽紛而雅致，像一件件美不勝收的藝術品。米蘭的建築物古典瑰麗、排列有序，彷彿在訴說歷史變遷，展示古羅馬的深厚文化。下榻的酒店，洗漱盆的水龍頭是黃金製成的，精美有如一件藝術品。據酒店房間的推廣小冊子介紹，米蘭是歐洲文藝復興的重要中心，藝術巨擘達芬奇、米開朗基羅曾在此工作，留下《最後的晚餐》、《大衛像》等不朽藝術珍品。我晚上在米蘭的街道上徜徉，觀賞古雅的建築物及室內燈飾流瀉出來的淡黃光線，思古幽情悠然而生，亦見到米蘭設計周展覽，足跡遍及大街小巷。