剛踏入紅磡火車站大堂，便被遠處的一幅大型港鐵車頭擺設所吸引，原來是港鐵紅磡站鐵路體驗館擴充重開，並且命名為「載遇．站見」。好有心思，食字非常精準，是載遇、亦是再遇，因為早於兩年多前港鐵亦在同一地點做了同一個活動，非常受歡迎。今次可以說是載譽歸來進化成2.0版本，令參觀者一方面可以享受沉浸式模擬駕駛樂趣，另一方面亦可探知港鐵專業團隊的工作，如何有效令鐵路精準安全到站，亦反映鐵路與城市發展的緊密連繫。

直入展館後，一幅長達5米的巨型港鐵車票牆，矗立於展覽館的中央大堂位置。票牆是以超過2,500張經典車票及八達通砌成，鮮艷奪目，每張車票設計就像細訴這個城市的變遷，當中盛載着很多故事，館內亦有多件珍貴展品，代表地下鐵路興建的重要里程碑。