剛踏入紅磡火車站大堂，便被遠處的一幅大型港鐵車頭擺設所吸引，原來是港鐵紅磡站鐵路體驗館擴充重開，並且命名為「載遇．站見」。好有心思，食字非常精準，是載遇、亦是再遇，因為早於兩年多前港鐵亦在同一地點做了同一個活動，非常受歡迎。今次可以說是載譽歸來進化成2.0版本，令參觀者一方面可以享受沉浸式模擬駕駛樂趣，另一方面亦可探知港鐵專業團隊的工作，如何有效令鐵路精準安全到站，亦反映鐵路與城市發展的緊密連繫。
直入展館後，一幅長達5米的巨型港鐵車票牆，矗立於展覽館的中央大堂位置。票牆是以超過2,500張經典車票及八達通砌成，鮮艷奪目，每張車票設計就像細訴這個城市的變遷，當中盛載着很多故事，館內亦有多件珍貴展品，代表地下鐵路興建的重要里程碑。
展覽館內另一個非常重要的打卡位，亦是鐵粉必到之地，就是全新「我要做車長」列車模擬駕駛體驗。坐上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，列車如何入站，按掣開門及關門，整個操作如同一部正在行駛中的列車。此種體驗非親身感受不能體驗到，不過記得提早預約及購買體驗套票。新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，令市民更了解鐵路全天候安全運作、背後是靠一班夙夜匪懈的工程人員，在夜間裏爭分奪秒地維修保養，市民才能享受港鐵的一流安全服務；大家更可試穿模擬職員及工程人員制服，於不同場景拍照留念。期待明年港鐵第100個站古洞投入服務，拉開東北發展的序幕，同時慶賀香港回歸30周年。