皇后像廣場風水(一)

大家熟悉的皇后像廣場封閉了，因為要配合中環環球中心外的新「低」商場興建及接駁行人隧道，要封閉近三、四年才重新開放給市民享用。皇后像廣場是一個沒有皇后像的廣場，曾經是香港的心臟及地標，它的起落與香港時代的脈搏同步。 歷史上每當英國人佔領香港後，與其他殖民地一樣，英國要永久建立大英帝國之據點，不會想到其衰敗。所以當時首先建立是中環畢打街以東及金鐘海軍基地之維多利亞城，皇后像廣場如其他英國地方規劃一樣，就是它的中心。

被英國佔領及殖民全世界的過程中，最早是由一批在英國被歧視的蘇格蘭人在印度組成東印度公司。其後發展也出乎英國本土之想像——發展自己本土軍隊以保護在印度之生意利益。他們漸漸蠶食及佔領當時四分五裂的全個印度。他們向東發展，買中國絲綢、茶葉及瓷器，而為了平衡白銀流失，東印度公司變成毒販，賣鴉片給中國，毒害中國人。這招致燒鴉片，鴉片戰爭及割讓香港。 英國每佔領一個地方，都不會用英國之公帑去支持該地，唯一只是支持英國指派之軍隊，殖民地政府要在財政上自我滿足。英國與法國、荷蘭之殖民地不同，法、荷只會在殖民地搜掠當地之資源賺錢，對其管治的人民放任不管，也不為民生做建設。

港英早期也是類似政策。香港是個小島，沒有資源，只是長年有淡水，是英國由新加坡到廣州十三行貿易之中轉站，所以英國人為香港定位為轉口港(interport)，對市民則採用放任不干涉(laissez-faire)政策，不做利民建設、不管其死活。為了維持基本貿易，交通等需要，便支持少數高級華人大班及給予專利(monopoly) ，經營公共巴士、電車、小輪、電力、煤氣等英國人及民生必需。 測量師之汗馬功勞 英國為了支持殖民地之財政，在佔領之土地上徵收所謂差餉及地稅。但要徵稅首先要搞清某塊土地大小及其業權才可以執行，所以首先是派測量師把佔領土地丈量其大小，把它們劃歸英國王家，再把地塊分批出租，拍賣給買家業主。但是開埠之初，香港本地中國人都不懂量地這洋玩兒，港英如何處理呢？