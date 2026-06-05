上星期才說完，想活得好一點，其實每天都要「對抗人性」。 人性的心理不平衡/謬誤也真是隨處可見。之前在會八十「會讀書」環節中，看過一本書叫《為甚麼我們總是相信自己是對的？——不知不覺掉入的101種慣性思考陷阱》，101種思考陷阱中，正常人都會出現三、四成吧，嚴重的可能過半。但人生就是一埸時間很長的得分遊戲，像球類活動，只要你「得分率」比別人高一點點，哪怕只是高2至5%，玩足30年50年……你就活得比別人好很多。所以能發現自己的「慣性思考陷阱」，盡力並成功對抗幾個，你最後會叻過好多人。

例如「基本比例謬誤」(base rate fallacy)。幻想，假設有一種罕見疾病，在全香港市民中的感染率(基本比例base rate)是1%。現在有一種最新的檢驗儀器，準確度高達90%(即是如果真的有病，90%會驗出陽性)。有一天，你開開心心去體檢，結果報告出來：陽性。 你當下一定會嚇到面青，覺得自己死定了，心想：「這儀器有90%準確度，那我現在有90%的機率真的得病了吧？」答案是——錯！你真正得病的機率其實只有大約8.3%左右。因為你忽略了基本比例：你忘記了「1%的人有病，等於有99%的人是健康的」。我們被「90%準確」這個顯眼數字誤導，忽略了「本來就很少人生病」這個大前提。