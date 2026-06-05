上星期才說完，想活得好一點，其實每天都要「對抗人性」。
人性的心理不平衡/謬誤也真是隨處可見。之前在會八十「會讀書」環節中，看過一本書叫《為甚麼我們總是相信自己是對的？——不知不覺掉入的101種慣性思考陷阱》，101種思考陷阱中，正常人都會出現三、四成吧，嚴重的可能過半。但人生就是一埸時間很長的得分遊戲，像球類活動，只要你「得分率」比別人高一點點，哪怕只是高2至5%，玩足30年50年……你就活得比別人好很多。所以能發現自己的「慣性思考陷阱」，盡力並成功對抗幾個，你最後會叻過好多人。
例如「基本比例謬誤」(base rate fallacy)。幻想，假設有一種罕見疾病，在全香港市民中的感染率(基本比例base rate)是1%。現在有一種最新的檢驗儀器，準確度高達90%(即是如果真的有病，90%會驗出陽性)。有一天，你開開心心去體檢，結果報告出來：陽性。
你當下一定會嚇到面青，覺得自己死定了，心想：「這儀器有90%準確度，那我現在有90%的機率真的得病了吧？」答案是——錯！你真正得病的機率其實只有大約8.3%左右。因為你忽略了基本比例：你忘記了「1%的人有病，等於有99%的人是健康的」。我們被「90%準確」這個顯眼數字誤導，忽略了「本來就很少人生病」這個大前提。
如果你常常這樣子思考(但係我明呀，好正常會咁樣)，而又因為人類又好怕損失(loss aversion，另一個心理現象)，你會經常下錯決定，用錯好多錢。身體一有事又睇咩中醫又試咩療法咁，其實好多時候都係亂來一通。命都好易短幾年。
我有個朋友好愛車，他告訴我，他的車胎每8千公里就會換掉，因為跣胎是非常危險的。我後來問了很多維修人員，上網查證一下，一般輪胎可以使用幾年，行3至5萬公里才換。所以朋友花在車胎的錢，就比我多好多了。最後突然抽空回想，跣胎當然危險，但大家看看車cam片，跣胎意外是有的，但九成九的意外都是因為司機不專心或危險駕駛造成的。車是安全的，最不安全的是人，滿滿都是思考和人性陷阱。