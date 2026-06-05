還認得這個盒嗎？盒內到底藏有多少秘密？盒外又隱含多少天機？ 1974年12月17日，當我在跑馬地第一次看見這個盒時，既感到觸目驚心，也感到懸疑難辨。在這個盒內，藏有一具赤裸女屍，死者是16歲少女卞玉瑛。後來，一名男子歐陽炳強被捕，警方指他是凶手。其後，我全程採訪和跟進這宗案件，直至審判、上訴、再審判、再上訴，直至終審……由始至終否認殺人的歐陽炳強，終被判謀殺罪名成立，監禁終身。 其實，我在採訪過程中已發現很多疑點，後來提出疑問，變成疑雲，形成疑團，但終究只能成為厚厚積累的疑惑，至今未解。例如藏屍紙盒的來源甚為可疑，警方也無法說清；案中全無人證，也無殺人動機，只憑七條可能是巧合的纖維，就以科學鑒證和存疑的推斷，判定死罪；歐陽炳強有不在場的可能和證人，但都被置若妄聞……

到了今天，我仍然無法為歐陽炳強定陰陽，但多年來不斷搜集和補充各種資料，我愈來愈不能相信和接受警方放風的所有證據，只是法庭最後「按證據」把他定罪而已。假如我當年的疑惑得到理會、正視、重視和跟進，也許可以減少這是冤案的可能。可惜，草難移土，柳難鞭山，一切都不能如願。我只能埋怨自己人微言輕，這案成為我採訪生涯中的一大遺憾！其後，我總是奉勸世人，千萬不要說記者是「無冕皇帝」；我們更不能自以為是，誇大其詞。