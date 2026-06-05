近年，香港的拳館如雨後春筍般林立，主力軍不再只是滿身肌肉的職業拳手，更多是20出頭、充滿活力的年青人。自由搏擊(kickboxing)這項過去常被誤解為「暴力」的運動，正悄然成為新一代的潮流，它對年輕人身心靈的蛻變，有著超乎想像的正面影響。

自由搏擊是一項高強度的全身訓練，要求極高的爆發力、耐力與協調性。年輕人在出拳、踢腿的防守與進攻之間，不僅能強健體魄，更能有效宣洩課業與生活的壓力。自由搏擊表面上是與對手過招，實質上是一場「與自己的對話」。在擂台上，沒有人能替你擋下迎面而來的拳頭，這項運動的核心價值在於心智磨練，年輕人必須在極度緊張的環境下保持冷靜，觀察對手思路。這種對專注力與心理素質的集訓，正是當今年輕人面對變幻莫測的社會時，最需要的「抗逆力」。