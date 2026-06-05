近年，香港的拳館如雨後春筍般林立，主力軍不再只是滿身肌肉的職業拳手，更多是20出頭、充滿活力的年青人。自由搏擊(kickboxing)這項過去常被誤解為「暴力」的運動，正悄然成為新一代的潮流，它對年輕人身心靈的蛻變，有著超乎想像的正面影響。
自由搏擊是一項高強度的全身訓練，要求極高的爆發力、耐力與協調性。年輕人在出拳、踢腿的防守與進攻之間，不僅能強健體魄，更能有效宣洩課業與生活的壓力。自由搏擊表面上是與對手過招，實質上是一場「與自己的對話」。在擂台上，沒有人能替你擋下迎面而來的拳頭，這項運動的核心價值在於心智磨練，年輕人必須在極度緊張的環境下保持冷靜，觀察對手思路。這種對專注力與心理素質的集訓，正是當今年輕人面對變幻莫測的社會時，最需要的「抗逆力」。
更重要的是，自由搏擊教會年輕人如何面對失敗。這項運動的真諦不是追求「長勝」，而是學習「如何站起來」。每一次被擊中後的調整，都是一次自信心的重建。這種「勝不驕、敗不餒」的搏擊精神，能轉化為他們在日常生活中面對挫折時的堅韌骨氣。同時，真正的格鬥家尊崇武德，拳腳往來之間，年輕人學會的是對對手的尊重、對規矩的敬畏，以及對自我的強大約束力。遺憾的是，目前社會對自由搏擊仍存在一定偏見，政府的推廣也多停留在傳統球類或田徑運動。面對年輕人高漲的參與熱情，政府應與時俱進，加強推廣。
自由搏擊從來不是暴力的代名詞，它是年輕人鍛煉體魄、雕琢心智的熔爐。政府若能大刀闊斧地加以推廣，不僅能為年輕人提供一個正向的精力宣洩渠道，更能為社會培育出一群充滿自信、勇於承擔、不怕挫折的未來棟樑。這份由內而外的轉變，正是自由搏擊的使命。