特首李家超訪問中亞國家哈薩克和烏茲別克，代表團聲勢浩大，獲得高規格接待，在媒體有大量曝光，令人對兩個國家迅速增加了認識，對加速兩地交流有很正面影響。間接印證了在資訊爆炸的網絡年代，傳媒效應對社會依然具有巨大的影響力。

香港訪問團受到中亞富國的重視，與地緣政治和國家地位急促提升有直接關係。自特朗普上台後，地緣政治同一日的朝暮已經可以發生巨大變化，難以捕捉的利益立場令中小國家覺得無所適從。作為全球第二大經濟體的中國，數十年來外交立場都保持穩定，有規可依、有跡可尋之餘，同時致力維護國際秩序和世界和平，提振聯合國地位，日益獲得不同國家的尊重。一國兩制下，香港以其獨特身份和制度地位聯通世界，中國國威遠播，香港受到的重視自然增加。