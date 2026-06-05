特首李家超訪問中亞國家哈薩克和烏茲別克，代表團聲勢浩大，獲得高規格接待，在媒體有大量曝光，令人對兩個國家迅速增加了認識，對加速兩地交流有很正面影響。間接印證了在資訊爆炸的網絡年代，傳媒效應對社會依然具有巨大的影響力。
香港訪問團受到中亞富國的重視，與地緣政治和國家地位急促提升有直接關係。自特朗普上台後，地緣政治同一日的朝暮已經可以發生巨大變化，難以捕捉的利益立場令中小國家覺得無所適從。作為全球第二大經濟體的中國，數十年來外交立場都保持穩定，有規可依、有跡可尋之餘，同時致力維護國際秩序和世界和平，提振聯合國地位，日益獲得不同國家的尊重。一國兩制下，香港以其獨特身份和制度地位聯通世界，中國國威遠播，香港受到的重視自然增加。
這次特區訪問中亞，其中一項最直接見效的成果是開通直航。中亞有獨特的異國風情，營商之外是旅遊好地方。在特區訪問團浩浩蕩蕩，在此之前旅遊界行尊葉慶寧也到了當地探路，準備開發這個富潛力地區的旅遊資源。
葉老闆說，今年中東爆發大型戰事，打亂了不少中產的外遊計劃，他手上有不少客戶希望有替代景點，中亞兩國相信可以滿足需求，所以他親自踩線，還受到當地官員熱情接待。經過一輪實地考察，覺得很有可為，已經準備起動新行程。
葉老闆多年前已發展深度遊和特色景點，當年支持電視節目《尋找他鄉的故事》的製作，令這個經典得以面世，近年他又大搞郵輪旅遊，可見魄力不減當年。這次政府吹起一股中亞熱，老行尊搶先一步，看來又有機會先拔頭籌。