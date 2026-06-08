發行免費報紙補貼其他生意

互聯網——這個當年前沿尖端科技，當然是由美國領導、侵略全球、改變世界、充滿戰略性的經濟產品。今天回想舊時，跟貼美國的肥佬黎，又怎不知道發生甚麼事呢，所以當天我還沒講完網站對印刷媒體的危害，黎就拍拍屁股離開。接住沒多久，就直接將壹傳媒與網站掛鈎，亦不收讀者任何費用。蘋果日報與壹週刊直接上載美國網站，影響全世界華人腦袋！

我作為苦力咕哩，做發行運輸小生意的勤力得，幾勤力都死於科技網站。從2008年起，揮刀斷流難斷流，我都忘掉裁員多少次，都止不了血，2008年不斷向行家員工朋輩，講說不要入行、搵定後路，發行印刷傳媒會大執笠！