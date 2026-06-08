發行免費報紙補貼其他生意

互聯網——這個當年前沿尖端科技，當然是由美國領導、侵略全球、改變世界、充滿戰略性的經濟產品。今天回想舊時，跟貼美國的肥佬黎，又怎不知道發生甚麼事呢，所以當天我還沒講完網站對印刷媒體的危害，黎就拍拍屁股離開。接住沒多久，就直接將壹傳媒與網站掛鈎，亦不收讀者任何費用。蘋果日報與壹週刊直接上載美國網站，影響全世界華人腦袋！
我作為苦力咕哩，做發行運輸小生意的勤力得，幾勤力都死於科技網站。從2008年起，揮刀斷流難斷流，我都忘掉裁員多少次，都止不了血，2008年不斷向行家員工朋輩，講說不要入行、搵定後路，發行印刷傳媒會大執笠！
今天大多數出版的，已成明白黃花，也包括印刷大廠，君不見大日本印刷及日資的凸版印刷等，大多數印刷機都成為廢鐵！我明知自己已掉在泥沼，唯有與我負責財務、擁有持牌核數師資格的總經理商議，我們不做衰仔，賺錢生意做、虧本生意就不做。我們將賺錢的免費報紙生意，全部補貼於壹傳媒收費報刊發行的蝕本生意；如果有一天，連免費報紙所賺的補貼都蝕埋，就要止血，及通知壹傳媒，我們不能再做他們的生意。所以我久不久，就問總經理，有沒有虧本虧多？他每次都答沒有，將免費報紙所賺的，補貼發行收費報刊，就剛剛平數。
直至有一天，壹傳媒行政總裁萊斯頓給我電話，話我公司欠他4,800萬，我才在夢中驚醒，呼叫鬧他，點解欠咁多錢，超逾數期咁多才追數，給我咁大水氹，發生甚麼事？萊斯頓無言以答。我被核數師總經理瞞騙多久，到今天我都不知道。這個疑團，我常常在腦海問，我的總經理是否被人收買，還是他擔心沒有壹傳媒生意，他的總經理位置就沒有了嗎？