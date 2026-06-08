早前，筆者以「教師及校長專業發展委員會」成員的身份，參與由香港教育局舉辦的「人工智能教育杭州團」。是次行程非常充實，參訪了兩所大學：浙江大學及杭州師範大學(阿里巴巴創辦人馬雲的母校)；又到杭州市瓶窯中學及勝利實驗筧成小學觀課。此外，我們亦與杭州市教育廳及當地的大學、中學和小學的專家領導，就人工智能教育的發展，進行座談交流。

近年來，杭州市也是很多科技企業匯聚之地，我們當然伺機考察；除了到訪浙江大華技術股份有限公司及宇視科技這兩所以攝像技術結合人工智能的設備和服務供應商外，更參觀了「杭州六小龍」的其中兩間先進科企：強腦科技及宇樹科技。相信大家對於這「兩條小龍」並不太陌生。強腦科技是全球非入侵式腦肌接口技術領軍企業。他們的智慧仿生手腳，為千千萬萬肢體殘障的人士帶來重生機會。繼「十四五」規劃將「腦科學與類腦研究」列為國家重點前沿科技計劃之後，「十五五」規劃進一步明確將「腦機介面」列為需要前瞻布局的六大未來產業之一。至於宇樹科技，或許大家在「春晚」上都觀看過他們的機械人表演跳舞和打功夫，叫人嘆為觀止！杭州和香港在推動數字教育，倡納人工智能上，格局類似：「政、產、學、研」四方面互相配合。