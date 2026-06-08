眾所周知，我擁有一把比一般女性低沉的聲音，有些善心人形容為磁性，但更多直率的人說我的聲音似男人、老牛、粗魯。
一天在Threads，我看到一個評論：「其實方健儀把聲好難聽，唔係好啱做節目！」有趣地，有另一個評論附和：「終於有人講，我想講好耐㗎啦，佢把聲真係好難頂！」
作為當事人，但凡看到對自己外表、聲音等外在批評，我已百毒不侵，因為網友們說的也有道理，我的聲音實屬另類，接納批評反而更開心，況且事事在意會折壽，不如多花精神做好自己。相反，我比較在意的，是第二個跟隊的評論——「終於有人講」。
不時在社交平台看到這類搭訕回應：「見到有人講，我就放心啦！」或「我想講好耐㗎啦！」然後我直觀思考：「你想講好耐，點解唔一早講？」求學時知識大半已回贈老師，但有一兩個理論我仍牢牢記著，其中一個是「沉默螺旋理論(Spiral of Silence)」，指出當社會有主流意見，而我持不同意見時，為避免被孤立，我不如沉默不作聲。
結論是變相令看似主流的聲音更主流，後來還引伸更深層次的「帶風向」問題。但我反而關心沉默的一群，包括我自己，因為有時我都屬非主流群組。當網友吹捧某君「靚到有仙氣」及「唱歌好好聽」時，我滿腦子問號，心想：「死啦！佢真係靚咩？唱歌真係好聽咩？係咪我有問題？」我反過來質疑自己，但為免多事，會收藏自己，自我縮小。當有人走出來，說出與我相同的看法時，我才放下心，認為我不是一個人，還有人與我同行。
不過我後來覺察，這種要別人帶頭與庇蔭，才肯定自我價值的心態很危險，因為會令我愈來愈無自信，就像「麻鷹捉雞仔」，永遠只做雞仔跟隊。有否想過，麻鷹可以不只一隻，每個人都可以做麻鷹？只要合法有理、不是為鬧而鬧、立於不敗之地，為何不試試站在隊頭？
回應評論我把聲的網友，抱歉讓你耳朵受罪，但聲音由阿媽生成，惟有繼續擁抱自己的獨特性。我鼓勵良性交流與回應，因為，我已學習由雞仔變麻鷹。