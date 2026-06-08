眾所周知，我擁有一把比一般女性低沉的聲音，有些善心人形容為磁性，但更多直率的人說我的聲音似男人、老牛、粗魯。

一天在Threads，我看到一個評論：「其實方健儀把聲好難聽，唔係好啱做節目！」有趣地，有另一個評論附和：「終於有人講，我想講好耐㗎啦，佢把聲真係好難頂！」

作為當事人，但凡看到對自己外表、聲音等外在批評，我已百毒不侵，因為網友們說的也有道理，我的聲音實屬另類，接納批評反而更開心，況且事事在意會折壽，不如多花精神做好自己。相反，我比較在意的，是第二個跟隊的評論——「終於有人講」。