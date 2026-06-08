香港空運中心優勢不斷增強

特區政府今次到訪中亞兩國，令社會聚焦區內的急促發展，大約10年前，國家主席習近平提出一帶一路的倡議，香港迅速作出回應。今日，倡議成果開始顯現，香港亦充分發揮了超級聯繫人角色。貿易發展局主席馬時亨日前接受《講清講楚》訪問時，就形容今次由特首親率的訪問團「超級成功」。

要聯繫世界，軟硬件必不可少，交通運輸是重中之重，香港宣布開通直航，不僅連同香港和中亞國家的往來，同時加強了當地與世界的連通，再次發揮香港航運樞紐的優勢。

雖然香港是彈丸之地，但在全球空運地圖上卻有舉重輕重的位置，無論客運或貨運都位居前列，這全賴香港有2間水準一流的機構︰香港機場管理局和國泰航空。機管局在回歸前把機場遷往大嶼山，其後不斷拓展，一直著眼乘著中國騰飛的洪流，致力成為全球最重要的國際機場；作為本地最大航空公司的國泰，今年踏入80周年，經歷過不少挑戰，經營表現愈難愈強。