資訊流通快 樓市升溫急

有了互聯網之後，市場的資訊傳播得遠比之前快，市場有甚麼變動，很快就有人在社交媒體上分享及討論，令市場周期的演進速度大大提高。 以今次香港住宅市場的復甦為例，從出現苗頭，到成為市場共識，為時不到一年。2025年初，主流意見仍不相信樓價可以在當時的水平企得穩。不少測量師行與投資銀行仍預期樓價在當年內會有一定的跌幅；可是到了2025年底，他們大部分都修正了自己的評估，由跌轉升。至2026年初，他們更進一步調整評估升幅，由3%至5%增至10%至15%。情況甚為罕見。

過往，樓市在復甦的時候，通常都需要有逾一年的時間，讓樓價在低位進行好淡爭持，才能找到支持位，形成一個鑊型的圓底，然後才緩緩上升。不過，今次緩升的時間十分短，不足一年，已進入急升狀態，令很多原打算入市的用家，都因而措手不及。明明看到樓價已跌到自己負擔得來的水平，沒想到瞬間又離自己而去，變成又再買不起。 另一方面，於投資者而言，利好的消息亦傳播得很快。如西沙有個新盤，一年裏就有人在轉讓時賺到30%的差價。又一村有個新盤就更離譜。發展商在公開發售前，先拿個別單位招標試價。市場預期呎價會在二萬八至三萬二之間，結果招標卻成交到近四萬元一呎，連地產經紀也承認低估了市場的承接力。

這種形勢很快引來投資者的關注。香港是自由市場，無法阻止資金流向升值的市場。由於買樓花有很高的機會率在短期裏賺取差價，成功的案例在社交媒體上比比皆是，一些之前在投資市場吃過虧的炒家，亦按捺不住，又再蠢蠢欲試。 過去，樓市在復甦初期，市場仍主要靠用家支持，因為這段時間樓價的升幅小，扣除交易費用之後，炒家無利可圖。現在一年裏的升幅常超越10%，社會上的閒資於是蜂擁而出，加入這場投機的熱潮。 如果市場上的買家主要是用家，樓價不會升得太急，因為用家的負擔樓價能力受制於他們的實際收入；而炒家的負擔能力則有更大的延展性，視乎社會的積累與銀行的放貸。加上香港近年更有不少「北水」流入，導致市場剛復甦，就有大量投資與投機性的資金湧至。這種情況並不健康，因為炒家會把樓價推至一個用家負擔不起的水平，繼而妨礙民生。