我們剛在今年首個黑色暴雨警告之前，電光火石間完成第五次龍舟練習。天文台警告沙田有嚴重水浸，沙田城門河正是我們練習之處，才離開便傾盆大雨，真是好彩！
上周末上午，我們「金紫荊女神隊」一樣在黃色暴雨警告中划龍舟。最驚險一刻，我們踏上回程了，碼頭近在咫尺，突然刮起狂風暴雨，雨點拍打在臉上，感到眼澀睜不開。我們在逆風和惡浪中，無論怎樣奮力划艇，皆不進反退。教練下令退到橋躉避雨。雨愈下愈大，隊員只好往龍舟中間擠，但橋躉中間有窿，暴雨如瀑布般傾瀉而下。隊員被迫瑟縮躲避。直至雨勢稍歇，我們才划回終點。
即使渾身濕透，狼狽不堪，但隊員毫無怨言，保持士氣高昂，並決定在兩日後的周一傍晚，縱然天氣不穩，也義無反顧加練兩小時。
這就是扒龍舟的迷人之處。它不是個人運動，講究團隊精神，講究同舟共濟，克服困難。龍舟置於江河大海之間，時刻與狂風惡浪、猛烈陽光對抗。
今天，我們一邊划，一邊驚喜地見到魚兒從水中躍起，其中一條更跳入我們的龍舟之中。我們溫柔地把牠送回河中。
扒龍舟不僅要和風雨搏鬥、和體力搏鬥，更要和自己心魔搏鬥。上周末練習期間，教練見到旁邊有一條長者中心的耆英隊，建議我們比賽一下。這也是我們處女下海首次比賽。隊員全力以赴，卻被爬頭了，我們心有不甘急躁起來，自亂陣腳，最終輸了。這是很好的教訓，雖然耆英隊人數比我們多，但我們輸給自己的心魔，愈想贏、心愈亂，愈會輸。
我們即將在端午節早上八點，在沙田城門河參加女子公開賽。此場精英雲集，對手多是紀律部隊和歷屆比賽冠軍。心知奪冠甚難，但參加已經當贏，只要傾盡所有，勝負不重要。
我想起小時候看電視劇，很喜歡的這首電視主題曲《乘風破浪》：
時時望前莫後退 人人莫愁無伴侶
迢迢路長萬里也未覺疲累
遙遙遠路莫怕它 重重障礙莫怕它
人人勵行勵志不掉眼淚
鵬翼高張 我地乘風去
無限旅程 聯群和結隊
帆盡高張 破浪乘風去
無盡困難 終須消失去
這首歌銘刻在幼小的靈中，今天仍能唱得琅琅上口。幾十年後的今天，我有機會親自感受箇中艱難險阻，和團隊齊心合力，駕馭風浪，於願足矣。