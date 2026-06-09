我們剛在今年首個黑色暴雨警告之前，電光火石間完成第五次龍舟練習。天文台警告沙田有嚴重水浸，沙田城門河正是我們練習之處，才離開便傾盆大雨，真是好彩！ 上周末上午，我們「金紫荊女神隊」一樣在黃色暴雨警告中划龍舟。最驚險一刻，我們踏上回程了，碼頭近在咫尺，突然刮起狂風暴雨，雨點拍打在臉上，感到眼澀睜不開。我們在逆風和惡浪中，無論怎樣奮力划艇，皆不進反退。教練下令退到橋躉避雨。雨愈下愈大，隊員只好往龍舟中間擠，但橋躉中間有窿，暴雨如瀑布般傾瀉而下。隊員被迫瑟縮躲避。直至雨勢稍歇，我們才划回終點。

即使渾身濕透，狼狽不堪，但隊員毫無怨言，保持士氣高昂，並決定在兩日後的周一傍晚，縱然天氣不穩，也義無反顧加練兩小時。 這就是扒龍舟的迷人之處。它不是個人運動，講究團隊精神，講究同舟共濟，克服困難。龍舟置於江河大海之間，時刻與狂風惡浪、猛烈陽光對抗。 今天，我們一邊划，一邊驚喜地見到魚兒從水中躍起，其中一條更跳入我們的龍舟之中。我們溫柔地把牠送回河中。 扒龍舟不僅要和風雨搏鬥、和體力搏鬥，更要和自己心魔搏鬥。上周末練習期間，教練見到旁邊有一條長者中心的耆英隊，建議我們比賽一下。這也是我們處女下海首次比賽。隊員全力以赴，卻被爬頭了，我們心有不甘急躁起來，自亂陣腳，最終輸了。這是很好的教訓，雖然耆英隊人數比我們多，但我們輸給自己的心魔，愈想贏、心愈亂，愈會輸。