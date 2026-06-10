「世界無煙日獎」的黑色幽默

從宏觀政治學的視角來看，盧寵茂局長榮獲世衛組織的「世界無煙日獎」，以香港目前的控煙實況來說，實在帶點「黑色幽默」意味。 這幾年盧局長的控煙風格，往往追求一種「趕盡殺絕」式的絕對指標。從倡議「全城睥住吸煙者」這種近乎群眾鬥群眾的奇特軟性施壓，到不斷加稅、擴大禁煙區、禁止另類煙到即將推出的禁止加味煙；甚至不惜使大量煙草產品停售都要統一規管煙盒式樣，其政策邏輯從來不是自由主義式的「權衡與包容」，而是家長式管治的「絕對正確」。

近年世衛等國際組織的評獎標準，往往只在乎表面的光鮮而不考慮實際情況，只要在數字上、形式上交出了漂亮的「絕對正確」成績表，他們就會毫不吝嗇地予以加冕。盧局長獲獎，在某程度上也算迎合了西方左膠最愛的「健康、綠色、無煙」宏大敘事，卻遠沒有中國「做好事辦實事解難事」這種潤物細無聲的實質人文關懷。 從政治學的管治效能來看，政策上如果只追求「指標上的絕對清零」，往往會忽視了社會底層的真實生態。當局長在鎂光燈下接過世衛獎狀、宣示香港控煙成就的同時，我們看到的卻是基層市民、報販、餐飲業在經濟低迷下的喘息與無奈。