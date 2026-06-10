下個星期有新劇面世，出動強勁陣容的《飛常日誌2》將會啟播，為隆重其事昨日特別在機場入境大堂舉行記者招待會，並邀請了機管局主席林天福和行政總裁張李蕙佳等一眾高管，以及TVB主席許濤出席，以壯聲威。新劇主題曲由人氣爆燈的好聲音張與辰主唱，甫亮相便令現場氣氛即時高漲，吸引不少剛回港的市民圍觀。
新劇主角馬國明連升3級，出任了客運大樓及客服體驗總經理，從職位的安排，可以看到機場對客戶體驗的重視。由上集到現在短短2年時間，喜愛旅遊的港人都會感受到每次到機場的體驗都有提升。以咖啡為例，旅客在機場只要細心留意，就可以找到10種不同品牌的咖啡，所以單是到機場等候上機，已經是愉快旅程的開始。有機會外遊，早一點到機場，入閘後悠閒進餐甚至購物，感覺猶如延長了假期的歡樂。就算是出外公幹，候機時利用時間買杯咖啡坐在電腦枱前一邊做點文案工作，一邊欣賞景色，都可以打破公幹忙碌沉悶的低氣壓。
香港機場是全球最繁忙機場之一，日夜運作不息，發生的新事物多不勝數，兩季劇集之間重要新生事物之一，就是2號客運大樓的落成。新大樓在航班分類和1號大樓有清晰分工，在裝修和商店上也有不同風格，傾向較年輕化設計，以配合航班的旅客組合。經常外出的旅客，有機會使用不同的客運大樓，就會有不同體驗，在未親身領略之前，下周欣賞新劇，就可以知道新大樓的設計和故事。
想像是人類最高的智慧體現，想像有多大，現實就有多大。很多交通運輸機構把自己定位為一間客貨運公司，香港機管局把本身想像並定位為一個高效運作的國際商業城市，為滿足旅客愉快和安全的旅遊體驗提供服務，這幅美麗的圖畫由素描變成影像，從意念逐步走向實現，信念從電視劇傳播給市民大眾和廣大用家，願景很快就會變成真實世界。