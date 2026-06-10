北上照MRI和CT的觀察 (資料圖片)

適逢長假期，打算北上深圳消費，放鬆一下。碰巧家人需要做膝關節磁力共振(MRI)及腦部電腦掃描(CT)，我在社交平台上看到有內地醫療中心專為港人提供放射診斷服務，於是決定以「神秘顧客」身份陪同前往，順道了解內地民營影像服務的實際水平，也為自己增長見聞。 該中心位於地鐵站上蓋，過關後半小時內可達，地點方便。登記後環境寬敞明亮，前線同事能以流利廣東話溝通。檢查前有內地醫生為家人詳細講解流程，態度專業。儀器方面，使用的是外國頂級牌子的3T MRI及雙源CT，與香港不少放射影像醫療中心採用的型號看齊，硬件水平不俗。

作為放射醫學人員，我最關注MRI的安全管理。根據美國放射學會(ACR)指引，MRI場地應劃分為四個區域(Zone I–IV)，其中Zone IV為掃描室核心區域，嚴禁未經篩查的人員及任何鐵磁性物品進入，以防止投射效應(projectile effect)造成意外。 然而，我觀察到該中心的MRI掃描室入口沒有清晰的區域標示，作為關鍵防線的Zone III與Zone IV門禁亦未見嚴格限制。更令人關注的是，掃描室附近放置了金屬輪椅、氧氣鋼瓶及其他含鐵磁性的物品，且未見任何「MR Conditional」(磁共振環境條件允許)的專業安全標籤——這些物件一旦被MRI磁體吸引，可能高速飛向機器，對病人及工作人員構成風險。事實上，國際間曾發生金屬物品被吸入MRI隧道引致受傷的個案，這種安全隱患值得正視。

當我向工作人員查詢有否遵循ACR或類似國際安全指引，對方未能清晰回答，似乎對磁力分區的概念較為陌生。 必須強調的是，其實該中心在服務態度、硬件配置上已下了不少功夫，這是值得肯定的。以上觀察並非意在挑剔，而是希望指出：醫療安全標準的執行細節，與儀器的先進程度同樣重要。 事實上，香港的放射影像醫療科普遍會邀請放射科醫生、醫學物理學家、註冊放射技師以及廠商專家共同制訂MRI安全政策，定期進行場地審核及事故演練。這些專業人士能夠協助規劃磁力分區、審查鐵磁性物品清單、培訓前線人員，以及確保應急設備隨時可用。內地民營中心若引入類似機制，相信能大幅提升安全水平。因此，若內地與香港的相關業界能多溝通，或循以下四大方向探討合作空間，以共同提升服務質素：

1/ 安全標準交流：無論是參照美國ACR、AAPM的國際指引，還是內地本有的磁共振安全專家共識，嚴格的區域劃分和鐵磁性篩查都是底線。香港的同業可與內地同業分享實務經驗，協助內地民營中心建立清晰的管理制度。 2/ 專業人員互訪培訓：邀請醫學物理學家、註冊放射技師到內地中心進行現場指導，或舉辦聯合工作坊，共同提升前線人員的安全意識。 3/ 廠商技術支援：由儀器廠商的應用專家提供掃描協議優化及安全參數設定，確保硬件性能得以充分發揮。