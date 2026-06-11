鄧小平的書單

筆者近日閱朱虹著《小平小道——鄧小平在1969—1973》(香港中和2025年出版)，看到第八章「鄧小平的書單」，從而知悉改革開放之父鄧小平涉獵甚廣。 鄧小平文革時下放到江西，從北京運來幾個沉甸甸的箱子，原來都是書。哲學方面，有《費爾巴哈哲學著作選集》、黑格爾的《邏輯學》、康德的《判斷力批判》。世界歷史方面，有《世界通史》、《新編近代史》等；中國歷史方面，有《二十四史》、《資治通𨯿》等。外國文學方面，有巴爾扎克、雨果、羅曼羅蘭、大仲馬、莫里哀、蕭伯納、海明威等人的作品；中國文學方面，有《詩經》、《紅樓夢》、《三國演義》、《儒林外史》、《鏡花緣》、《西廂記》、《牡丹亭》、《桃花扇》經典作品等。

此外，鄧小平也喜歡閱讀唐詩、宋詞、元曲的集子，現代作家魯迅、巴金、老舍等人的作品。他的書架上還有一些技術類書藉，如《刨工》、《船舶柴油機修理工芝》、《鍛工手冊》等。這是源於他少年時「工業救國」的理想及他在江西新建縣拖拉機修造廠的經歷。鄧小平對其他工具書也頗感興趣。 書卷多情似故人，晨昏憂樂每相親。捧著書卷的鄧小平如獲至寶，在謪居歲月裏，讀書既是精神寄託，也是泅渡困境的利器。悠長安靜的下午，萬籟俱寂的晚上，無論風雨晴雪，他拿起書卷，就是珍貴時光。上床後，他還會讀一個小時的書，在知識的海洋中𣈱游。