「中國文化和自然遺產日」探尋香港豐富文化遺產

今個週末（6月13日）是一年一度的「中國文化和自然遺產日」，國務院於2006年將每年六月第二個星期六定為「中國文化遺產日」，以加強大眾對文化遺產的認識和興趣，至2017年更名為「中國文化和自然遺產日」。各地會在該日舉辦活動鼓勵市民走訪和認識古蹟建築。
大家不妨趁這個紀念日，到訪各區感受香港豐富的歷史文化。古物古蹟辦事處（古蹟辦）早於1993年起在多區設立文物徑，貫串區內的古蹟和歷史建築。文物徑主題多元，包括傳統氏族文化和生活、城市發展、教育和抗戰歷史，今期專欄讓我為大家綜合介紹一下。
傳統氏族在新界地區聚居發展歷史悠久。以鄧族為例，自宋代以來，族人先後在錦田、厦村、屏山、龍躍頭、大埔頭等地建村立業；至明清時期，子孫繁衍，成為地方上的大宗族，鄉村內至今仍保留不少古蹟和歷史建築。元朗「屏山文物徑」是香港第一條文物徑，全長約1.6公里，串連多座重要中式傳統建築，例如書室、祠堂、聚星樓、廟宇等，市民只需半天遊覽，便可領略新界氏族的傳統生活和文化。
若有興趣了解更多中式傳統建築藝術和氏族文化，古蹟辦設立的第二條文物徑 --「龍躍頭文物徑」-- 是一個好選擇，它全長約2.6公里，串連族人於元朝（1271 - 1368年）末年遷居粉嶺龍躍頭後建立的村落和多座重要氏族建築，例如松嶺鄧公祠、天后宮、老圍、覲龍圍等。
如果對香港早期城市發展有興趣，不妨到訪「中西區文物徑」。古蹟辦將中西區超過一百項古蹟、歷史建築及重要舊址，串連成「中西區文物徑」，再將文物徑細分為三條路線，即中區線、上環線和西區及山頂線。中區線主要呈現香港早期的政治、宗教、社會發展和城市規劃，重要文物點包括聖約翰座堂、聖母無原罪主教座堂、前中區警署、前中央裁判司署和域多利監獄；上環線則反映華人和外商的歷史、宗教和孫中山先生的足跡、文物或舊址，地點包括文武廟、廣福祠、南北行公所舊址、回教清真禮拜總堂、猶太教莉亞堂、輔仁文社舊址和興中會總部舊址；西區及山頂線則有魯班先師廟、舊贊育醫院主樓、總督山頂別墅舊址和守衛室等。三條路線各有特色，展現香港城市發展的不同面貌。
想了解香港與鄰近地區的歷史和古蹟，「大灣區教育文物徑」和「大灣區東江縱隊文物徑」是不二之選。前者是大灣區首條跨地域文物徑，串連區內的教育類古蹟和歷史建築，例如傳統的書院和書塾，以及近代的西式學校，香港段共有48座與教育相關的歷史建築；後者則講述港九大隊在抗戰時期所承擔的重任與無畏無懼的付出，承載保家衛國的愛國情懷，香港段涵蓋座已四評級歷史建築和三處與東江縱隊抗戰密切相關的建築及紀念設施。
以上文物徑的詳細資料及路線，可以瀏覽古蹟辦網頁。
此外，為響應「中國文化和自然遺產日」，古蹟辦將於6月13及14日在香港文物探知館舉辦悠藝日，豐富節目包括樑架築砌工作坊、恐龍泥膠工作坊、法定古蹟廟宇小夜燈工作坊、「漢風泱泱」展覽星級導賞團、「泱泱影樓」、投壺遊戲和以文武廟為主題的公眾講座，讓大家輕鬆探索並認識香港的文化遺產，詳情可瀏覽古蹟辦網頁。
最後提提大家，粵港澳三地於6月13日將公布一項「大灣區教育文物徑」參觀打卡抽獎活動，請密切留意古蹟辦網頁。