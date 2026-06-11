「中國文化和自然遺產日」探尋香港豐富文化遺產

今個週末（6月13日）是一年一度的「中國文化和自然遺產日」，國務院於2006年將每年六月第二個星期六定為「中國文化遺產日」，以加強大眾對文化遺產的認識和興趣，至2017年更名為「中國文化和自然遺產日」。各地會在該日舉辦活動鼓勵市民走訪和認識古蹟建築。 大家不妨趁這個紀念日，到訪各區感受香港豐富的歷史文化。古物古蹟辦事處（古蹟辦）早於1993年起在多區設立文物徑，貫串區內的古蹟和歷史建築。文物徑主題多元，包括傳統氏族文化和生活、城市發展、教育和抗戰歷史，今期專欄讓我為大家綜合介紹一下。

傳統氏族在新界地區聚居發展歷史悠久。以鄧族為例，自宋代以來，族人先後在錦田、厦村、屏山、龍躍頭、大埔頭等地建村立業；至明清時期，子孫繁衍，成為地方上的大宗族，鄉村內至今仍保留不少古蹟和歷史建築。元朗「屏山文物徑」是香港第一條文物徑，全長約1.6公里，串連多座重要中式傳統建築，例如書室、祠堂、聚星樓、廟宇等，市民只需半天遊覽，便可領略新界氏族的傳統生活和文化。

若有興趣了解更多中式傳統建築藝術和氏族文化，古蹟辦設立的第二條文物徑 --「龍躍頭文物徑」-- 是一個好選擇，它全長約2.6公里，串連族人於元朝（1271 - 1368年）末年遷居粉嶺龍躍頭後建立的村落和多座重要氏族建築，例如松嶺鄧公祠、天后宮、老圍、覲龍圍等。

如果對香港早期城市發展有興趣，不妨到訪「中西區文物徑」。古蹟辦將中西區超過一百項古蹟、歷史建築及重要舊址，串連成「中西區文物徑」，再將文物徑細分為三條路線，即中區線、上環線和西區及山頂線。中區線主要呈現香港早期的政治、宗教、社會發展和城市規劃，重要文物點包括聖約翰座堂、聖母無原罪主教座堂、前中區警署、前中央裁判司署和域多利監獄；上環線則反映華人和外商的歷史、宗教和孫中山先生的足跡、文物或舊址，地點包括文武廟、廣福祠、南北行公所舊址、回教清真禮拜總堂、猶太教莉亞堂、輔仁文社舊址和興中會總部舊址；西區及山頂線則有魯班先師廟、舊贊育醫院主樓、總督山頂別墅舊址和守衛室等。三條路線各有特色，展現香港城市發展的不同面貌。

在「中西區文物徑」的基礎上，發展局文物保育專員辦事處、古蹟辦和香港大學在2022年特別推出「賞．識港大歷史建築」文物徑，以慶祝香港特區成立25周年和香港大學成立111周年。該文物徑串連13幢港大校園內及鄰近的法定古蹟和歷史建築，讓大家細味大學的歷史與建築之美。