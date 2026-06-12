母親節和父親節，大家都知道，年年慶祝；但各位有沒有享受過祖父母感謝節。即使有，也是個別團體私下搞的活動，不會公開和大範圍。但據聞今年年底，將有一個公開的、在商場舉行和歡迎大眾參與的祖父母感謝節；果然如此，這也許是首個全港性感謝祖父母的活動了。 想來也很有意義，子女未必有其子女，但自己的父母肯定有其父母，所以，這段延續的恩情必須向上追溯和銘記。可是，在現實生活中，人們一般只慶祝母親節或父親節，而忘了祖父母或外祖父母。試想，三代甚至四代同堂一起慶祝這個節目，比一般家常便飯不是更有意思嗎？

我最近還參加了一個老、壯、中、青、幼世代同堂的棟篤笑表演，不單是三代同堂，而且是有血緣和無血緣、認識和不認識的有心人共聚一堂，完全打破了年齡隔膜、代溝障礙和人際樊籬。他們一起創作棟篤笑的內容，老一輩可以把他們那個年代的內容穿越到今天，新一代也可以把他們這個年代的歌曲串連到昔日歲月。對老人家來說，這是防止腦退化症的妙法；對年輕人來說，也可以溫故知新，從趣味中吸收生活經驗和知識。 一位長輩表演後餘興未盡，隨意地要跟我來一個棟篤笑。我自認無能為力，只有甘拜下風。他說平時練武又習文，但他喜歡練的是不是鶴翔功、天蠶功，而是「五輪真弓」(日本以前的著名藝人)。我真不知怎樣回應，只能說：「我不懂唱，只懂吃，而且很喜歡菜；不過，我喜歡的不是菠菜白菜，而是「中森明菜」也是日本以前的著名藝人)。」