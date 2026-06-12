皇后像廣場風水 (二)

由於英國政府不會動用本土資金支持殖民地政府，港英政府為了支持財政支出，便把所有佔領地收歸英王家再拍賣「出租」給買家。這過程是要測量師先仗量土地大小，但由於當年本地中國人根本不懂這技術，到了「南京條約」租借新界土地大增，測量師不足，港英便從印度輸入懂得測量、在印英軍服役的印度人及錫克人去新界測量。故有測量界早期所謂「摩羅叉仗量」，摩羅叉(差)是當時中國人對佔領國土的印度人歧視說法。 香港第一批用人手繪畫的測量圖，就是出自這些印度測量員之手，在今天香港地政署的檔案中還可以見到。也正因為測量師為大英帝國殖民立下汗馬功勞，在英國專業系統中才有「測量師」(surveyor)之皇家專業，這是其他歐美國家沒有的「專業」。

歧視的買地 早期維多利亞城買地，港英政府也是採取種族歧視的方法，規劃以畢打街為界，畢打街以東地區，只有歐美及英國人可以購買。中國人只可買畢打街以西之土地。由於當時買鴉片煙的英美商財雄勢大，加上港英政府半賣半送，拍賣銀碼較大，英商佔了皇后像廣場大部分土地，而土地面積也比較大。而中資的資本較少，多為家族性生意，畢打街以西的地塊一般比較細小，這間接形成今天中環的城市形態。多年後，華資開始壯大而英資有不少賺夠，要回老家蘇格蘭或倫敦，才有一些畢打街東土地出賣而落入華資手中。