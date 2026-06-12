鐮倉是日本三大古都之一，其餘兩個是名氣更響的京都和奈良。1185年源賴朝在「壇之浦之戰」中徹底擊敗了平氏政權，正式在鐮倉建立幕府，開創了武士階級統治全國的政治模式。
來到了這日本三大八幡宮之一的鶴岡八幡宮，除了規模宏大，還處處留有鐮倉時代和源賴朝的遺跡。穿過了朱紅色的三之鳥居，偌大的參道兩旁分別是源氏池和平氏池，是源賴朝用以彰顯源氏戰勝平家的象徵。源氏池有三個小島，寓意繁盛；中央小島上的「旗上辨財天社」是當年源賴朝起兵舉旗的地方。現在島上遍插代表源氏家族的白旗，是民眾祈求財運和學業的聖地。平家池則只有一個島，象徵孤獨。
參道盡頭通往本宮的61級寬闊石階名為大石段，1219年源氏最後一位將軍源實朝就在這裏被其姪兒公曉所刺殺。本宮(上宮)是鶴岡八幡宮的正殿，色彩鮮明，內部供奉著三位一體的八幡神，就是應神天皇、神功皇后和比賣神。其旁的寶物殿收藏著源賴朝、北條政子等歷史名人的珍貴遺物。
本宮東側一棟遊人稀少的漆黑色白旗神社，社殿裝飾著金雕細工由五片笹葉與三朵龍膽花組成的源氏家紋，供奉著源賴朝公與第三代將軍源實朝公。更東邊有一條被封閉的上山路徑，柵欄前矗立著兩塊石碑：「明治天皇閱兵之處」和「明治天皇禦野立所」(天皇駕臨並駐足之處)。
1873年明治天皇在八幡宮後的大臣山頂舉行了一場閱兵式。這不僅是日本近代陸軍建立以來首次由天皇親自檢閱的野外演習，也標誌著延續近700年的武士統治正式落幕，近代國家建設拉開序幕。武士制度的核心武家政權始於鐮倉，也終於鐮倉，戲劇性地完成了一個歷史的輪廻。