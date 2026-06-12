鐮倉是日本三大古都之一，其餘兩個是名氣更響的京都和奈良。1185年源賴朝在「壇之浦之戰」中徹底擊敗了平氏政權，正式在鐮倉建立幕府，開創了武士階級統治全國的政治模式。

來到了這日本三大八幡宮之一的鶴岡八幡宮，除了規模宏大，還處處留有鐮倉時代和源賴朝的遺跡。穿過了朱紅色的三之鳥居，偌大的參道兩旁分別是源氏池和平氏池，是源賴朝用以彰顯源氏戰勝平家的象徵。源氏池有三個小島，寓意繁盛；中央小島上的「旗上辨財天社」是當年源賴朝起兵舉旗的地方。現在島上遍插代表源氏家族的白旗，是民眾祈求財運和學業的聖地。平家池則只有一個島，象徵孤獨。