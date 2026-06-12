在資訊爆炸的年代，網絡已成為獲取知識的主要途徑。然而，單靠線上學習不足以促進個人成長；自我挑戰與深度反思，同樣不可或缺。體驗式學習(experiential learning)講求知行合一(learning by doing)，透過實際參與，在具體經驗、反思、概念化與實踐應用的循環中，不斷深化學習、提升自我。

憶起40年前，筆者任職《南華早報》記者期間，有幸獲報社資助，參加香港外展訓練學校(Outward Bound Hong Kong)為期20天，以西貢大網仔為訓練基地的戶外課程。當中包括高強度行程、遠足、獨木舟、定向追蹤、求生技能及團隊協作等訓練，其中更要solo(同自己獨自相處嘅體驗)。過程雖然艱辛，卻令我深刻體會團隊合作、逆境應對及目標堅持的重要，亦成為往後數十年從事管理和策劃工作的寶貴基礎。