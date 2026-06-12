在資訊爆炸的年代，網絡已成為獲取知識的主要途徑。然而，單靠線上學習不足以促進個人成長；自我挑戰與深度反思，同樣不可或缺。體驗式學習(experiential learning)講求知行合一(learning by doing)，透過實際參與，在具體經驗、反思、概念化與實踐應用的循環中，不斷深化學習、提升自我。
憶起40年前，筆者任職《南華早報》記者期間，有幸獲報社資助，參加香港外展訓練學校(Outward Bound Hong Kong)為期20天，以西貢大網仔為訓練基地的戶外課程。當中包括高強度行程、遠足、獨木舟、定向追蹤、求生技能及團隊協作等訓練，其中更要solo(同自己獨自相處嘅體驗)。過程雖然艱辛，卻令我深刻體會團隊合作、逆境應對及目標堅持的重要，亦成為往後數十年從事管理和策劃工作的寶貴基礎。
早前我應香港外展訓練學校對外事務主管陳欣童(Pakki)邀請，以舊生身份重返大網仔接受訪問，其間不但喚回很多昔日片段，也讓我再次感受到外展使命的延續。香港外展訓練學校成立至今已56年，培訓逾30萬名學員，一直致力協助年輕人認識自我、發掘潛能，並培養關懷他人的精神。根據學校最新發布的2025年影響力報告，課程有效提升學員的堅毅力、自信心、同理心及社交能力；其社會回報投資(SROI)達1:9，即每投入1元可創造9元社會價值。
為進一步擴展影響力，香港外展訓練學校最近獲嘉道理慈善基金會支持，展開歷來最大規模的大網仔基地翻新工程。項目包括優化海濱及碼頭設施，提升水上活動安全；翻新宿舍，為學員及教練提供更具歸屬感的空間；增設無障礙設施，讓不同能力人士均可參與；以及推動生態改善，讓學員在更優美的自然環境中學習。相信基地翻新完成後，將可擴大香港青年接觸野外體驗式學習的機會。