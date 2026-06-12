扶輪精神在香港的延續

香港這座國際城市，跨境交流與專業合作一直是推動社會進步的重要力量。穗港誠明扶輪社一周年暨交職典禮的舉行，正好印證了這股力量的凝聚。以「誠」傳為主題的慶典，吸引了三百多位嘉賓出席，場面熱烈，象徵着這個由中港兩地專業人士組成的社團，已在短短一年間成為香港社會不可忽視的新力量。

穗港誠明扶輪社的最大意義，在於它為香港搭建了一座跨境交流的橋樑。作為創社社長我一直致力推動中港兩地的合作，透過扶輪精神，讓專業人士不僅在本地發揮所長，更能跨越地域，與內地夥伴攜手服務社會。這種交流，對香港而言，既是資源的拓展，也是視野的延伸。過去一年，穗港誠明扶輪社舉辦的活動不僅惠及香港社區，更延伸至大灣區，體現了「服務超我」的扶輪精神。這種跨境公益，讓香港在服務社會的角色上更具影響力，並展現出城市的責任感與包容性。穗港誠明扶輪社的成員多為中港兩地專業人士，這對香港而言，具有深遠意義。它不僅凝聚了本地專業力量，更透過跨境合作，提升香港在區域合作中的地位。交職典禮上，新社長陳冠羲的接任，象徵着這份凝聚力的延續。對香港而言，這是一個專業人士共同的家園，讓他們在服務社會的同時，建立跨境合作的網絡。