今個星期國際遊樂園與景點協會在香港舉行亞洲博覽會，協會總裁和長隆集團董事長蘇志剛舉行早餐對話會，分享長隆近40年的發展史。

蘇老闆由踩單車送豬肉起家，成為世界級的樂園大亨，繼番禺樂園和橫琴的海洋世界，現時正全力在清遠打造第3個野生動物樂園，當中過程都與香港和TVB有很密切關係。

未成為樂園前，蘇老闆賺的第1桶金是開設香港海鮮酒家，後來改為香江大酒店，當時成為北上藝人的落腳店，TVB劇集橫掃內地時，酒店成為慶功勝地。蘇老闆後來決定進軍旅遊樂園，成立番禺野生動物園一仗功成，在開業首個春節賺了大錢，連當初對生意憂心忡忡的老闆娘都喜出望外。當時他已敏銳地察覺到，TVB在香港乃至整個大灣區(當時稱珠三角)擁有極強的傳播力，開始想出了旅遊與綜藝結合的宣傳方式。長隆1990年代末起，便開始邀請TVB的綜藝節目、旅遊特輯，甚至是當選的「香港小姐」到園區進行外景拍攝，成為吸引整個大中華區旅客的必殺技，合作至今不斷。