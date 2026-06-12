今個星期國際遊樂園與景點協會在香港舉行亞洲博覽會，協會總裁和長隆集團董事長蘇志剛舉行早餐對話會，分享長隆近40年的發展史。
蘇老闆由踩單車送豬肉起家，成為世界級的樂園大亨，繼番禺樂園和橫琴的海洋世界，現時正全力在清遠打造第3個野生動物樂園，當中過程都與香港和TVB有很密切關係。
未成為樂園前，蘇老闆賺的第1桶金是開設香港海鮮酒家，後來改為香江大酒店，當時成為北上藝人的落腳店，TVB劇集橫掃內地時，酒店成為慶功勝地。蘇老闆後來決定進軍旅遊樂園，成立番禺野生動物園一仗功成，在開業首個春節賺了大錢，連當初對生意憂心忡忡的老闆娘都喜出望外。當時他已敏銳地察覺到，TVB在香港乃至整個大灣區(當時稱珠三角)擁有極強的傳播力，開始想出了旅遊與綜藝結合的宣傳方式。長隆1990年代末起，便開始邀請TVB的綜藝節目、旅遊特輯，甚至是當選的「香港小姐」到園區進行外景拍攝，成為吸引整個大中華區旅客的必殺技，合作至今不斷。
經歷2次疫情以至其他大大小小的挑戰，長隆取得空前成功，昨日舉行的分享會，機管局前任和現任主席、行政總裁都親自出席，還有行政會議成員，迪士尼高層等，蘇老闆建功立業雄心不減，為清遠新項目做了簡介。新項目由主題公園擴大至成為大自然綜合主題旅遊度假區，主打森林與野生動物的生態保育與深度互動，長旅也升級擴至為文化旅遊集團，軟硬件的發展更為完備。在這個發展基礎上，他不忘香港的助力，盛讚本地食好住好、連合國際的巨大優勢，結合整個城市強勁的交通網絡和傳播能力。去年起，香港和大灣區的旅遊業強勁復甦，在地緣政治動盪下港澳一帶成為旅遊度假的理想地點，長隆成為得益者之餘，也就新園區的快速拓展帶來更豐富的養分。