銀行對商業樓宇按揭 須有策略性思維

近期商業樓宇的交投雖然已略有增加，但銀行對商業樓宇的按揭業務，仍然十分抗拒，可不接的就盡量不接；即使肯接，條件亦會十分苛刻。

譬如，按揭成數甚少接近樓價的一半，大多只有樓價的三至四成水平；而利率則要在同業拆息之上再加2%或以上。此外，還需要貸款公司的董事提供個人擔保。如是令本來有意購買商業物業作自用的買家亦望而生畏，中途打退堂鼓。

銀行之所以會對商業樓的按揭業務這樣不積極，是因為他們手上尚有大量出了問題的商業樓壞帳揭未及處理。借了錢的樓宇業主，已因樓宇長期空置，而無力付息；另一方面，抵押品的市值早已跌破貸款額。為了避免要面對的壞帳無限放大，銀行唯有暫時「截息」，以免財務報表不斷惡化下去。在這種情況下，之前批錯按揭的員工怎會不被問責？其他負責這方面工作的人，自然想避免重蹈覆轍，連累自己。