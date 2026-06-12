統一包裝與控煙政策：以國際經驗釐清爭議

政府於2025年推出的「控煙十招」正逐步落實，其中重點措施之一，煙草產品統一包裝設計及完稅標籤制度，將於明年3月起分階段實施。對於近日社會有聲音質疑統一包裝會刺激私煙市場，並影響煙草產品零售及報販生計，筆者認為有混淆視聽之嫌。控煙政策最根本目的，就是減少煙草產品的使用，從而保障大眾健康。而從國際經驗可見，私煙問題絕對與煙盒設計無關。 全球逾25個國家及地區實行「統一包裝」 「統一包裝」是指所有煙草產品採用劃一設計，包括煙包顏色，亦不得展示品牌圖案、商標等宣傳元素。全球包括澳洲、英國、加拿大、紐西蘭及新加坡等，已有超過25個國家及地區使用統一包裝，並獲世界衞生組織支持。

全球首個推出統一包裝的國家是澳洲，早於2012年率先實施時引起國際煙草集團強烈反對，並曾向澳洲高等法院提出挑戰，又透過世貿爭端解決機制申訴，不過最終均告失敗。 而澳洲政府報告顯示，2012年12月至2015年9月期間，14歲或以上人士吸煙率下降約0.55個百分點，相當於減少約10.8萬名吸煙者。此外，吸食未標示散裝煙草的比率，亦由2007年的6.1%下降至2016年的3.8%。 煙草業另一個常見觀點是統一包裝令所有煙包外觀相似，更容易被仿冒。然而，英國經驗並不支持這種說法。英國於2017年實施統一包裝後，稅務及海關部門研究指出，執法人員主要依據完稅標記、防偽技術、隱藏編碼去辨認私煙，而非靠包裝設計。

按政府時間表，統一包裝制度於明年3月生效後設九個月過渡期，讓生產商、進口商及零售商清理存貨。外國亦有研究發現，店員很快就能習慣新包裝，對交易流程並無影響。事實上，統一包裝只是規範煙草產品的展示方式，並不影響合法銷售，零售渠道不會因此消失。 值得思考的是，吸煙不只影響吸煙者個人健康，對他人健康以至整體社會而言亦是巨大的威脅。隨着香港控煙措施加強，吸煙率持續下降，有助保障大眾免受二手煙危害，長遠亦減少社會醫療負擔。

世衞亦強調增加煙草稅和私煙問題並無因果關係。有效打擊私煙的關鍵，在於完稅標籤、防偽技術及跨部門執法。即將同步實施的「統一包裝」及「完稅標籤」措施，前者有助減低煙草產品的吸引力，後者則強化追蹤及執法效能，兩者相輔相成。當所有合法煙草產品均採用統一包裝並貼上防偽完稅標籤，零售商亦更容易識別合法貨品，減低誤售私煙風險。 統一包裝的核心目的，在於削弱煙草產品對青少年的吸引力，並提升健康警告效果。隨著新一階段控煙措施循序漸進地實施，配合加強戒煙服務及有效執法制度，相信能收預期之效，保護下一代免受煙害影響。