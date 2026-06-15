算算我公司與壹傳媒的賬

當年我與壹傳媒之間，因為我公司欠壹傳媒巨額貨款，已超逾數期，但壹傳媒從沒追我要錢。我問他的行政總裁，點解超過合約數期這麼久，你才追我找數？在爭議後，陶傑突然找我，來我的餐廳，講蘋果日報社長董橋，搞到蘋果日報出現問題，他要求我通知黎智英，我就假意答他會找肥佬談。

不過，我腦海浮出近幾年蘋果日報的內容，表裡不一，標題就講政府壞事，共產黨不好，但是內文就與標題迥然不同，寫出事實真相。若只看標題，腦袋就會留下憎恨香港政府與中國政府的情緒，當時我見到好多蘋果日報讀者，不再買蘋果日報，一個一個轉去取am730。所以當陶傑同我講董橋「搞壞」蘋果日報，我即時腦袋走出想法，黎智英牢牢控制壹傳媒，怎會不知道蘋果日報發生甚麼事，如果不是他主導，誰人敢胡亂加工，令讀者不喜歡中港政府！