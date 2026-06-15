寵物友善食肆跨出首步

食環署完成首批一千間「寵物友善食肆」抽籤，將於7月9日正式容許狗隻進入指定處所。新措施既回應了寵物飼主群體的長期訴求，亦為飽受市民北上影響的餐飲業界開拓留港消費的客源，值得肯定。然而，發牌僅僅是起點，政策的後續執行和實施是否到位，能否有效協調不同持份群體，才是成敗的關鍵。 香港的「人寵共融」公共政策起步較晚，但遲來總比原地踏步好。政府、業界與寵物主人三方必須務實協同，讓「寵物友善」食肆成為香港文明共融標誌的亮麗名片。

措施實施初期可能會遇到未能預見的問題，特區政府執行規管的力度必須小心，情理兼備。近日傳媒報導有關氫能貨車申請牌照遇到困難阻滯和巴士公司終止氫能巴士試驗計劃，引起市民關注規管氫能汽車的法例和配套是否不足，便是最新的例子。 由於食肆格局各異，規管切忌「一刀切」。相關部門如何因應處所通風、廚房分隔、是否有露天或半開放區域等因素，實施有效風險管理，提供清晰指引，例如狗隻活動範圍、牽繩與清潔規範、員工處理衛生的程序等，仍有待觀察。規管過寬衛生防線會失守，過嚴則令商戶經營困難，望而卻步。如何精準拿捏分寸，是考驗部門的執行智慧。

其次，業界管理也應該以資訊透明為原則。 商戶應在門外及餐牌清晰標示「寵物友善」的具體安排，包括狗隻體型限制、數量上限及指定活動區域等，以確保非攜帶寵物的顧客在進店前已獲得充分資訊，可以作出選擇，以減少不同客群的爭執。同時，業界也要做好內部衞生，配備人手做好清潔衛生工作。 香港人口稠密、公共空間有限，寵物主人也有責任妥善約束狗隻，如牽繩、不讓寵物接觸公用食具等，以避免引起食肆的其他顧客對店內衛生與秩序的焦慮。