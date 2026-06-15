TVB「2026灣區融合 IP擴陣」發布會上周在深圳舉行，活動包括宣布成立前海總部，在深圳衛視黃金時段播放港劇《企業強人》，以及和內地科技企業簽署合作備忘錄，深化在人工智能應用的合作。

傳媒行業競爭激烈，不進則退。今年TVB將正式改名為「無綫集團有限公司」，標誌著公司由免費電視擴展至跨媒體娛樂集團的新定位。

渠道以外，同時還會拓展地域和業務範圍，隨著中港人流、物流、資金流頻繁交往，大灣區業務重要性與日俱增，2025年TVB直接經營翡翠、明珠這兩條大灣區頻道的業務，今年再增加了廣州公司業務團隊的人數，為未來推動增長鋪路。