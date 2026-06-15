TVB「2026灣區融合 IP擴陣」發布會上周在深圳舉行，活動包括宣布成立前海總部，在深圳衛視黃金時段播放港劇《企業強人》，以及和內地科技企業簽署合作備忘錄，深化在人工智能應用的合作。
傳媒行業競爭激烈，不進則退。今年TVB將正式改名為「無綫集團有限公司」，標誌著公司由免費電視擴展至跨媒體娛樂集團的新定位。
渠道以外，同時還會拓展地域和業務範圍，隨著中港人流、物流、資金流頻繁交往，大灣區業務重要性與日俱增，2025年TVB直接經營翡翠、明珠這兩條大灣區頻道的業務，今年再增加了廣州公司業務團隊的人數，為未來推動增長鋪路。
發布會展示未來發展的方向，受眾不單是廣告客戶，還有政府領導、合作夥伴和很多不同持份者。為了增加客戶對香港市場的認知，廣告部專誠安排了午餐講座，邀請了業界介紹香港的媒體生態。香港是傳媒中心，特點除了媒體數目多，無論是文字抑或影像內容的製作都非常豐富，而且和內地有不同風格。
香港和內地媒體生態一個很大差異，是電視的龐大影響力。目前香港4個免費電影台，黃金時段差不多有26點的收視，接近150萬人，單是翡翠台收視就有20點，觀眾達130萬人，而且這些受眾都是每分鐘都在觀看，感染力至今無其他媒體可以比擬，同時令兩條大灣區頻道至今仍高踞大灣區收視第一的位置。
香港電視的高收視率，令不少內地客戶驚訝，細釋當中一大原因，是香港電視台製作節目數量非常龐大。TVB每天都有3、4個小時自行製作的節目，這些節目同時產生大量知識產權(IP)，吸引觀眾之餘，還成為珍貴的無形資產，同時為香港流行文化提供重要養分。
製作節目需要投入非常龐大的人力物力，就如熊熊燃燒的熔爐不斷消耗資源，所以高企的收視絕對得來不易。怎樣用好這些內容，透過不同渠道、形式如長短視頻、IP授權等去增加傳播，以及回收投入的資源，令本地製作能夠可持續發展，當中存著巨大挑戰，需要持續不斷的努力和嘗試，與及各持份者的全力支持。