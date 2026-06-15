上周三，筆者應好友香港零售管理協會執行總監羅振邦先生的邀請，參加「香港零售高峰會2026」；當天很多講者嘉賓都是筆者的多年好友，除了去跟他們學習外，也算是筆者回歸零售業的一天。
當獵頭人前，筆者做了幾份工作，其中一份就是透過獵頭公司介紹，於1997年被本港一間跨國性零售集團羅致，負責策略發展及項目執行，並且創辦了該集團旗下超級市場的網上購物業務。筆者和高峰會的參加者打趣地說，會場內很多零售從業員都是我的晚輩！回想當年，從事零售工作確實帶來很大的滿足感；因為在會議室討論過的事情，很快便會在店舖內出現，看得見又捉得住！當了20多年獵頭人，其實筆者也沒有完全脫離零售業；多年來都獲各大零售商委託，招聘高層行政人員。儘管受到新冠疫情的嚴重打擊，疫後旅客消費下降與及港人北上消費的衝擊，零售業依然是本港就業市場的一大引擎。針對香港零售業在AI浪潮下的人才需求，核心是既懂零售業務，又懂AI應用，並能驅動變革的複合型人才。例如數據科學家與分析師、AI解决方案架構師、具備AI素養的營運與管理人員、顧客體驗與智能交互設計師、供應鏈與物流優化專家、變格管理與培訓師、合規與數據自理專員等。簡單來說，AI不會直接取代零售從業員，但會使用AI的人，將會取代不會使用的。
香港零售業的轉型關鍵在於培養及吸引具備人機協作能力的複合型人才，從而將內地以至世界各地已驗證的AI實踐，結合香港的國際化、高密度、高服務標準等特點，轉化成為本地競爭力。希望零售業的僱主也不要只利用AI去削減成本和人手，而是更能善用AI去優化營運、品質及服務，最終可以從顧客口袋裏賺多些金錢。近年來，筆者也作「紅娘」，聯繫香港零售管理協會及本地大學，為培育新一代的零售專才及管理人員盡點綿力。