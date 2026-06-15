上周三，筆者應好友香港零售管理協會執行總監羅振邦先生的邀請，參加「香港零售高峰會2026」；當天很多講者嘉賓都是筆者的多年好友，除了去跟他們學習外，也算是筆者回歸零售業的一天。

當獵頭人前，筆者做了幾份工作，其中一份就是透過獵頭公司介紹，於1997年被本港一間跨國性零售集團羅致，負責策略發展及項目執行，並且創辦了該集團旗下超級市場的網上購物業務。筆者和高峰會的參加者打趣地說，會場內很多零售從業員都是我的晚輩！回想當年，從事零售工作確實帶來很大的滿足感；因為在會議室討論過的事情，很快便會在店舖內出現，看得見又捉得住！當了20多年獵頭人，其實筆者也沒有完全脫離零售業；多年來都獲各大零售商委託，招聘高層行政人員。儘管受到新冠疫情的嚴重打擊，疫後旅客消費下降與及港人北上消費的衝擊，零售業依然是本港就業市場的一大引擎。針對香港零售業在AI浪潮下的人才需求，核心是既懂零售業務，又懂AI應用，並能驅動變革的複合型人才。例如數據科學家與分析師、AI解决方案架構師、具備AI素養的營運與管理人員、顧客體驗與智能交互設計師、供應鏈與物流優化專家、變格管理與培訓師、合規與數據自理專員等。簡單來說，AI不會直接取代零售從業員，但會使用AI的人，將會取代不會使用的。