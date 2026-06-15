我家有一個應該可以講足一世的笑話，源頭來自我媽媽。 話說移居外地多年的姊姊，大約十多年前回港探望我們。一家人相約到沙田新城市廣場吃晚飯，姊姊到附近，詢問媽媽餐廳地址，得到的答覆是：「過來呢邊，唔係嗰邊。」姊姊反了個白眼，究竟「呢邊」、「嗰邊」，即係「邊一邊」？及後這句成為一家人擾亂視聽，無聊傾談的冷笑話。 後來我跟朋友分享，發現大家身邊總有類似的人，包括有朋友的丈夫曾告訴她集合地點：「唔係打橫嗰條街，係打直嗰條。」那麼，即是哪一條？有人幫朋友入街邊泊車咪錶時，對方說：「我架車停喺第一條街。」明明車子停在九龍，不是西環，哪條才是第一第二第三街？

這些雞同鴨講的對話，看似無傷大雅，但蘊藏著深層次的心理研究。有沒有發覺，人類往往都是自我中心，眼光只從自己角度出發？我看到的前面，或許是你的後面，他的左面，或她的右面，但在當事人眼中，永遠都只是一面，從沒跳到別人的角度思考，或是覺得自己的角度一定是對，其他人的角度一定是錯。 我曾請教臨床心理學家，這班自我中心的人更極致的想法，是理所當然要別人跟他同頻，尤其是最親近的家人及知己，因為親密，大家有義務成為對方心內的一條蟲，你不知道「呢邊」、「嗰邊」即是「邊一邊」，是你的問題，不是我的問題。