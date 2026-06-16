深化港莞法律交流 服務企業出海

第一日，我們參觀了港資企業東莞時代集團，了解到內地電商產業的發展，並與東莞香港中心座談交流。筆者作為香港中律協創會會長，向東莞司法部人員、東莞律師協會、企業等分享了香港作為國際法律樞紐的優勢，以及在國際貿易中香港能如何為內地企業出海防範風險的相關內容。見到兩地法律界和商界朋友深入交流，筆者由衷覺得這次活動非常有意義。

2026年5月24至25日，筆者與香港中律協10名會員一齊參訪東莞，包括大律師、事務律師、企業顧問律師、仲裁員、調解員等，並獲香港中聯辦法律部派員作榮譽顧問出席指導。短短兩日，行程非常充實，讓筆者深刻體會到大灣區法律與仲裁合作的前景，實在令人振奮。

第二日，我們到訪東莞仲裁委員會及廣州仲裁委員會東莞分會，並分別簽署《合作備忘錄》。這次簽訂，標志著香港與東莞的仲裁深入合作，凝聚兩地專業力量，一齊打造粵港澳大灣區仲裁優選地。這不僅搭建了常態化溝通平台，更為香港律師加入內地機構的仲裁員名冊、參與大灣區仲裁事務創造了有利條件。

對標國家「十五五」規劃，香港中律協作為「粵港澳企業出海專業服務聯盟」第一批成員單位，一直致力於發揮香港普通法優勢和國際化經驗，助力內地企業「出海」。筆者相信，善用粵港澳大灣區「一國兩制三法域」的特色，推動「港資港法港仲裁」，是服務國家涉外法治建設的重要方向。