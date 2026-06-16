SpaceX上市 不容中國人認購

SpaceX上市，美國引用美國的《國際武器貿易條例》，限制內地及香港投資者參與認購，實屬不智。 SpaceX的業務，無疑涉及太空科技，美國不想讓中國人接觸這種科技可以理解。可是認購SpaceX的投資者並沒有機會在認購過程中接觸到任何太空科技，那設立這種限制又有甚麼功能呢？ 美國用《國際武器貿易條例》來限制SpaceX為中國建太空站不難理解，但沒有必要限制其他人(包括競爭對手)，出錢來資助美國發展科技，只要不讓外國人擁有SpaceX的控股權便是。 發展太空科技，需要花費大量資金，而不一定可以產生商業利益，因此，這類事情素來都靠國家投資，要不計成本才能辦下去。馬斯克今次能否成功，亦是未知之數。

馬斯克看到近年美國政府財政緊絀，撥給太空總署的資源非常有限，所以才會想到不如利用金融市場集資，靠賣門票去火星是籌不夠錢的。因此，馬斯克做完A輪集資之後，還有B輪、C輪……直到N輪；資金應該是多多益善，怎可以一開始就拒人於千里。 中國是製造業最發達的國家，每年貿易盈餘過萬億美元，而香港更是國際金融中心，為新股集資的能力，不亞於美國的紐約與英國的倫敦。馬斯克一定想好好加以利用，沒想到美國政府會這樣替他倒米。於馬斯克而言，多些資金來認購SpaceX，不但有助SpaceX的聲勢，而且可以令相關股價升得更高，並令SpaceX可以募集到更多的資金，這是百利而無一害。

再者，不許內地與香港的投資者參與這次SpaceX的認購，並不能阻止中國對太空的探索，亦不能阻止中國在這方面不斷取得成就。現實是最近在這次登陸月球競賽中，美國雖然50多年前已經有經驗，但進度並不理想，已給中國追得很貼近。特朗普眼見美國可以認威的時間已經不多，所以明知揮拳打到的只是空氣，也要在世人面前耍幾招套路，以顯示一下自己的威風。 現實是由美國主導的國際太空站已經老化，反而中國的天宮太空站是全新打造的，而且還在不斷地增添新設備。上次美國的太空人上了太空站，因回航太空船出了問題，美國太空人被迫滯留在太空站一段不短的時間。有位女太空人看來有點不適應，形容枯槁，面容憔悴，好不叫人擔心。特朗普或許是為了替美國出了這口烏氣，才不許內地及香港的投資者參與今次SpaceX的IPO。