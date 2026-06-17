在這個忙碌的社會，一家人也未必能夠每天聚首一堂吃飯；即使大家同桌而坐，也可能會手機不離手，各自各忙碌。於黃大仙上邨、下邨及啟德花園推行的「同枱食飯」(註)計劃，希望透過「共同用餐」作為介入手法，推動及培訓區內長者及社區人士成為「飯腳」義工，關顧及支援有需要的長者，建立鄰里互助互信的關係，用陪伴減輕長者的孤獨感。
計劃定期舉辦多元化的凝聚活動，以康樂棋、鈎織等小組活動吸引和推動長者參與社區，同時又積極招募及培訓「飯腳」義工，並舉辦煮食、種植等互動性高的活動，給予義工和長者互相認識及溝通的機會。計劃社工阿豐表示，「我們會從旁觀察和了解長者及街坊們的相處模式，以進一步配對合適的『固定飯腳』，並鼓勵義工以不同形式關懷長者，例如共同參與工作坊、茶敘等，而不拘限於只上門探訪。」
居住黃大仙區約三十年的Wity時常參與不同地區的義工服務，她表示參與計劃令她真正深入了解和支援黃大仙區的長者，並十分支持「共同用餐」這項義工服務，「透過一餐飯的時間，我能觀察到不少事情，例如長者是否有吞嚥問題、近日的胃口如何、平日的飲食習慣等，亦可以自然地展開話題，了解他們的日常需要和喜好。」
計劃連結「社、福、校、商、醫」不同界別夥伴，利用自身專長，包括提供場地、協辦嘉年華活動、舉辦專題講座及培訓工作坊、安排義工服務等，從多方面參與協作和推廣計劃。Wity亦表示，她在一同參與計劃活動的企業義工身上，學習到與長者相處的秘訣，「企業義工有耐性而溝通能力也很好，態度親切友善，而且時常稱讚長者和給予他們鼓勵，讓他們更積極主動地參與社區活動。」
計劃構建的這張飯枱不需要奢華，重點是要有心，幾張折疊椅、幾對木筷子，便能連接區內每一個需要關顧和幫助的人。下次在社區內遇到街坊親友，各位不妨大方地邀約一句：「今晚，不如一齊同枱食飯？」
(註：「同枱食飯」由社區投資共享基金資助、香港聖公會福利協會有限公司—— 香港聖公會黃大仙長者綜合服務中心推行。)