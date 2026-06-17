在這個忙碌的社會，一家人也未必能夠每天聚首一堂吃飯；即使大家同桌而坐，也可能會手機不離手，各自各忙碌。於黃大仙上邨、下邨及啟德花園推行的「同枱食飯」(註)計劃，希望透過「共同用餐」作為介入手法，推動及培訓區內長者及社區人士成為「飯腳」義工，關顧及支援有需要的長者，建立鄰里互助互信的關係，用陪伴減輕長者的孤獨感。

計劃定期舉辦多元化的凝聚活動，以康樂棋、鈎織等小組活動吸引和推動長者參與社區，同時又積極招募及培訓「飯腳」義工，並舉辦煮食、種植等互動性高的活動，給予義工和長者互相認識及溝通的機會。計劃社工阿豐表示，「我們會從旁觀察和了解長者及街坊們的相處模式，以進一步配對合適的『固定飯腳』，並鼓勵義工以不同形式關懷長者，例如共同參與工作坊、茶敘等，而不拘限於只上門探訪。」