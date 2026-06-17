今年零售業界生意有見底跡象，飲食業情況似乎都有改善，銅鑼灣旺區個別大型舖位開始重新裝修。剛過去的周日，常去的商場人流明顯增加，辦理免費泊車的人龍排得長長，估計是天雨所致，人流增加相信也反映來港旅客增加。

作為本地餐飲業龍頭的大家樂剛發表業績，管理層先前已預示業績會錄得倒退，最後派出來的成績表與估計接近。令人驚喜是派息維持，而且公司提出回購計劃，管理層強調此舉是考慮到手頭持有足夠的現金流，回購不是撐股價，而是藉此提升股東價值，消息公布後股價大幅彈升一成多。