今年零售業界生意有見底跡象，飲食業情況似乎都有改善，銅鑼灣旺區個別大型舖位開始重新裝修。剛過去的周日，常去的商場人流明顯增加，辦理免費泊車的人龍排得長長，估計是天雨所致，人流增加相信也反映來港旅客增加。
作為本地餐飲業龍頭的大家樂剛發表業績，管理層先前已預示業績會錄得倒退，最後派出來的成績表與估計接近。令人驚喜是派息維持，而且公司提出回購計劃，管理層強調此舉是考慮到手頭持有足夠的現金流，回購不是撐股價，而是藉此提升股東價值，消息公布後股價大幅彈升一成多。
大家樂是本地土生土長的成功企業，而且成功衝出鯉魚門，經營策略與時並進，在品牌和地域作多元拓展，曾經歷不同的經濟起伏周期。過去幾年疫情對飲食業帶來嚴峻的挑戰，意料不到是疫後變化更大，港人北上成風，令餐飲業受到前所未有的挑戰。加上兩餸飯成行成市，主打日常飲食的快餐業都備受考驗，這種經歷和過去經濟愈差、快餐愈好的傳統智慧有所不同。在這種惡劣的環境下，大家樂僅是盈利倒退，繼續有不錯的利潤，實在難能可貴，管理層努力帶來了回報。上市公司要有純利，先要扣除投資折舊，有時就算公司不賺錢，現金流都可以增加，大家樂派息能超過盈利，是對股東利益的照顧，同時反映對長遠經營的信心。
從幾間上市的快餐集團公布業績，基本上都能夠做到穩健經營，甚至逆流而上，足見本地企業家抗逆的功力不簡單。做生意無論宏觀環境好壞都有挑戰，做餐飲市道差固然難做，好景時租金、薪酬上升，控制成本稍一不慎一樣面臨客戶爆滿「笑住蝕」，所以最重要是不斷調整，時刻應對，才能在風浪中成長。今年餐飲業有見底跡象，捱過了低潮，未來就會有新機遇，保持信心才能抓緊轉角市，為未來的增長鋪路，變化帶來永不一樣的前景。唯有做好準備、保持信心，是唯一引導向前的金句。