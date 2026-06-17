公務員加薪不宜壓得太低

香港社會有個普遍的感覺，就是本港公務員工資已經比一般人高，所以每逢要制定新一年的公務員工資時，民情的傾向多是加得愈少愈好。 出現這種傾向的原因是多方面的。首先，公務員出糧是用公帑來支付的，市民如果是納稅人的話，當然不想自己的稅務負擔增加；即使不是納稅人，亦會擔心過多的公帑被用作發公務員工資，因而影響政府為市民提供福利的能力。加上公務員手上有一定的執法權與酌情權，市民平時與公務員接觸及要求服務時，不一定事事如意，有些甚至領過定額罰款單或被抄牌檢控，可能因而心懷不滿，不排除有人在談論公務員加薪問題時，會乘機發洩一下情緒。

平心而論，香港的公務員工資水平，用國際標準作比較已相當高，世界上除了新加坡之外，已沒有哪個城市有得比。但這個世界一分錢一分貨，港人對公務員的要求那麼高，總不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草。港人外出旅遊時，就會感受到，香港公務員的效率與服務水平其實相當不錯。為了高薪養廉，納稅人承擔多一點是值得的。因此，雖然政府近年財政有赤字，但這可能只是一時的，不值得因此就拿公務員的工資來率先開刀，以免影響公務員的士氣。

現實是香港的宏觀經濟環境正在改善，政府應有條件在不遠的將來達至收支平衡。以預期的GDP增長有2.5%至3.5%計，公務員加薪2%應在承擔範圍之內，就算加2.5%亦不為過。 現時，香港的失業率只有3.7%，想招聘公務員並不容易，起碼可供選擇已不及以前多。有些職位甚至需要降低標準，才能補到空缺。如果公務員加薪低過社會一般標準，這種情況就會更加嚴重。 其實「己所不欲，勿施於人」，如果你老細今年只加薪2%，你會感到不滿，那你又怎能期望公務員會對加薪2%感到滿意呢！