「海幢里．咖啡學堂」的啟示

香港低下階層的待業青年為數不少，引起社會人士關注。為此，特區政府設立展翅計劃(Wings Programme)，專為15至19歲離校青年設計，透過職前綜合培訓，提供「另類途徑」進入職場。此計劃自1999年起推行，以協助未能融入主流教育的青少年取得工作技能和經驗。筆者知悉，在大灣區核心城市的廣州，有一項值得參考的類似計劃。

「零基礎免費學，結業能上崗」，在廣州海珠的「海幢里．咖啡學堂」，這不是一句空話。「未來兩三年，在社會力量推動和職業院校入局的雙重作用下，咖啡培訓的生源和需求都會大幅增長。面對廣州咖啡市場正在發生的明顯變化，咖啡沙龍、CREMA咖啡培訓品牌創始人李陶這樣判斷：在廣州，一杯咖啡正在撬動一條從技能培訓到就業創業的完整鏈條。學堂主理人莫弈熙強調：「想真正掌握一項技能，只有親身上手操練才是最有效的路徑。我們的目標是讓學員有能力應對工作中遇到的難題，受訓結束即可上崗。」這間紮根社區的咖啡學堂，正是廣州咖啡培訓市場供需兩旺的一條生動註腳。