「動態調整」這個名詞在近期熱門搜尋榜上一定位列前茅。原因是政府就網約車合法化，究竟須要發出多少個牌照才能夠滿足市民需求。但另一方面亦要考慮的士司機生計，這方面的拿捏，實在是政治智慧的考量，最終政府在權衡各方的利益及考慮到的士業界的陳詞，決定發出一萬個網約車牌照。不過，就定立一個「動態調整」機制，優點是進可以攻、退可以守，毋須一刀切，令政策變得更具彈性及人性化。

過去十多年香港網約車一直生存在「灰色地帶」，政府自去年明確向立法會提交《道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》後，意味著將對平台、車輛和司機實行三位一體的發牌與監管制度，把網約車納入一個兼顧效率、公平與公共利益的制度框架。運輸及物流局於今年5月26日就網約車服務的規管細節刊憲，相關的大部分法律條文在今年8月3日生效，並建議在明年8月22日起實施餘下針對車輛和司機等的條文。換言之，從當日起，所有網約車載無牌經營網約車平台屬違法行為。