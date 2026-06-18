人類天生抗拒「未知」，育兒之路偏偏充滿變數。你以為孩子會照你的邏輯走，怎料孩子卻有自己一套，父母只能見招拆招。更棘手的是，每個孩子獨一無二，世上沒有一本通用的「育兒說明書」。父母們在無盡的突發狀況與壓力中，一邊崩潰、一邊摸索，在錯誤中嘗試，在實踐中學習。在此，我想對每一位咬牙堅持的家長說聲：辛苦了。
育兒雖無公式可循，卻是世界上最關鍵的任務之一。兒童早期成長環境，左右其大腦結構與身心發展。當父母在家庭與職場夾擊下筋疲力竭，如何有足夠力量照顧子女？孩子遭遇疏忽照顧甚至家庭暴力的風險也隨之上升。育兒的成敗關乎社會未來，整個社會須共同分擔責任，絕不能讓父母孤軍作戰。
正因如此，UNICEF一直與政府及企業攜手，推動家庭友善政策，包括提供有薪家長假，確保父母有充足時間與新生兒建立親密連結，滿足其基礎需要；支持母乳餵哺，保障母親有時間及空間以純母乳餵養寶寶最少6個月；推動普及兒童早期照顧與發展，以優質且可負擔的託育設施，讓孩子在安全環境成長，父母安心重返職場；推行育兒與預防暴力計劃，推廣正面管教技巧，減少體罰與虐待。因為再多的愛與耐心，亦需要政策與制度在背後支持，育兒之路才能走得穩健而長遠。
單計2024年，全球已有1,850萬名家長參與UNICEF支持的育兒計劃。UNICEF亦專為0至6歲孩子家長研發手機應用程式Bebbo，為父母提供育兒建議，以及兒童發展、營養、家長心理健康等資訊。Bebbo現時支援17種語言，至今全球下載量突破150萬次。
「未知」不會消失，但面對「未知」的人不必孤單。當我們再次看見手忙腳亂的家長時，不妨給予多一點體諒與關懷。當整個社會願意共同托舉，家長們才能告別焦慮，從容擁抱育兒路上的每一個未知數。支持今天的父母，就是守護明天的世界。