人類天生抗拒「未知」，育兒之路偏偏充滿變數。你以為孩子會照你的邏輯走，怎料孩子卻有自己一套，父母只能見招拆招。更棘手的是，每個孩子獨一無二，世上沒有一本通用的「育兒說明書」。父母們在無盡的突發狀況與壓力中，一邊崩潰、一邊摸索，在錯誤中嘗試，在實踐中學習。在此，我想對每一位咬牙堅持的家長說聲：辛苦了。

育兒雖無公式可循，卻是世界上最關鍵的任務之一。兒童早期成長環境，左右其大腦結構與身心發展。當父母在家庭與職場夾擊下筋疲力竭，如何有足夠力量照顧子女？孩子遭遇疏忽照顧甚至家庭暴力的風險也隨之上升。育兒的成敗關乎社會未來，整個社會須共同分擔責任，絕不能讓父母孤軍作戰。