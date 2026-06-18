京東來港開實體店 零售業大變天

很多人都弄不明白，京東作為一個電商，為甚麼要來香港開實體商？且不是小搞，而是一來就重拳出擊，首間實體店就有30,000呎，主推家庭電器，各種牌子的產品應有盡有，價格低廉，蘋果手機一律九折，牌子沒那麼響的，半價也有交易；遇到有牌子想做推廣的，售價可能低至三折。為了方便顧客，京東還預備了15億元，為送貨的運費作補貼。 首間京東的實體店開在地鐵會展站附近，十分方便。如果進展順利，京東還會繼續增開新店，目標是開6至8間，間間都是巨無霸。京東揚言，這次殺入香港，準備動用的資金高達350億港元。本港其他家電零售商相信都已聞風喪膽，不知應如何去面對這次降維襲擊。

自從網購出現後，傳統電器店受到的衝擊已不小。但有些電器的價錢不便宜，買家會想先看實物，摸過，聽過，試用過，才作決定，而不是輕率地第一時間在網上落單。所以，實體電器店仍會有人光顧，讓銷售人員仍有機會發揮作用，生意不至於完全「冇得救」。 不過，京東開了實體店之後，形勢就可能不再一樣。京東實體店的規模一定大過一般的商場舖，可以提供的商品選擇一定比傳統電器店多；再加上京東實體店配備的接待員，是專為顧客介紹產品而設的，他們不會作過多的推銷，顧客的體驗會勝過一般的電器舖。不打算購物的，也可以隨意逛逛，了解一下市場時尚。

於消費者而言，他們最關心的當然是商品的價錢。京東去年的總銷量為1.3萬億元人民幣，電器供應商給京東的優惠一定好過給其他一般的電商。再者，京東毋須僱用銷售人員在線下兜售，可以把節省下來的工資和佣金回贈給消費者。令京東可以用更低的定價去吸引消費者。 一般電器舖價格的透明度低，銷售人員會主力推介佣金較高的產品，顧客缺乏足夠資訊作全面的比較。相反，京東的價格透明度高，顧客可以貨比貨，供應商只好接受赤裸裸的價格競爭。因此，幫襯京東，一定着數過幫襯一般的電器店。消費者逛完京東的實體店之後，還可以上網搜查更詳細的商品資料，尤其值得一看是其他用過產品的消費者留言，可助消費者作出更明智的選擇。