重溫軚盤上的樂與怒 欲打破宿命的《又係女司機》

無法趕及在開演前與身兼編劇及演員的譚安婷面對面聊一聊這個蘊釀了四年的故事。由在一間餐廳開始圍讀，到今天走入JCCAC的舞台，觀眾入場時應該都會一致的感到驚訝。舞台變了車房，還實實在在的有一部屬於女主角連繫着爸爸的一輛Nissan Cube，它聳立在場，就這樣陪伴著兩位女角走了每一「場」路。

找來資深的劇場人陳曙曦擔任導演，由譚安婷身兼兩職，與另一位女角高棋炘一同擔演了一場兩小時的「迷幻劇」。說是迷幻，是因為揸車粗心又易燥火的女主角擁有一個超能力，凡撞車時她就會跌進了以往與女人及駕車有關的時空裡，她目睹了第一代女司機的誕生，她幻化了月球上的首位女太空人；而事實，個天很公平，回到現實裡，每一次的交通意外都會令她遭受法律處分。 我在離開劇場後才開始閱讀關於譚安婷與這個蘊釀了四年故事，《又係女司機》已大刺刺地反映了馬路上，社會大眾對女司機的態度(利申：即使我也是女司機，我也曾口出狂言，嫌棄前面駕駛太慢的那位『一定是女司機』)。

戲中回到現實的她要接受駕駛改進課程，我認為這是一個非常聰明，而且把男女司機對駕駛及路面的能力立竿見影的最佳時刻。這是一個互動的環節，也相信會是令全場捧腹大笑的環節，因為戲外戲，事實告訴我們，女司機與男司機的認知能力，究竟真的「差幾皮」？還是男司機被神化了。

我不再劇透內容，但很喜歡派給每位觀眾的作品資料都是一張貌似駕駛執照。這當然是假的，但很有創意，一時間就把我們扯進了司機的維度裡。我還被配有一串車牌號碼，那種戲劇與現實的真實度拉近了很多。未知劇中的內容，已把我拉入了女主角的世界裡。戲中另一位女角高棋炘，一人飾演多個角色，她成功地湊合了女主角的每一個難忘時刻。二人齊手夾腳說了演繹了一些故事與回憶，還包括駕駛常識。很喜歡她們這對組合，沒有誰搶去了誰的風頭，她們一唱一和，把父與女、考官與學員、人與羊的關係表演得淋漓盡致。