美伊停火協議原本被視為中東局勢轉向的關鍵一步，但好事多磨，原定在日内瓦舉行的簽約儀式臨時取消，改為提前各自簽署。雙方對協議內容各自解讀，令剛燃起的和平希望再度陷入重重陰霾。

表面上，戰火稍息、油價回落、被困的商船陸續脫困，全球貿易獲得喘息；但仔細觀察，美伊之間既缺互信，協議亦無具體有效的執行機制，所謂「停火」，只是一時，讓雙方盤算怎樣繼續大力施壓，試探和調整策略，而非穩固的和平開端。

事實上，以色列的態度已衝擊了協議的死穴。以方明確表示不接受「被停火」的安排，繼續對黎巴嫩南部發動攻擊。以方的行動既是出於所謂的安全考量，亦是對華盛頓政策的不滿與戒備。美方雖意圖以外交成果展現「控制局勢」的態勢，掩飾軍事上的失敗，卻未能鎮服以色列依從停火止戰。美國受到自身的戰略疲態與內部黨爭的掣肘，對盟友的約束力日漸衰減。結果是，名義上的60天停火再談判的安排，出現偏移「止戰促和」目標的機率極高。