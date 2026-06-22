美伊停火協議原本被視為中東局勢轉向的關鍵一步，但好事多磨，原定在日内瓦舉行的簽約儀式臨時取消，改為提前各自簽署。雙方對協議內容各自解讀，令剛燃起的和平希望再度陷入重重陰霾。
表面上，戰火稍息、油價回落、被困的商船陸續脫困，全球貿易獲得喘息；但仔細觀察，美伊之間既缺互信，協議亦無具體有效的執行機制，所謂「停火」，只是一時，讓雙方盤算怎樣繼續大力施壓，試探和調整策略，而非穩固的和平開端。
事實上，以色列的態度已衝擊了協議的死穴。以方明確表示不接受「被停火」的安排，繼續對黎巴嫩南部發動攻擊。以方的行動既是出於所謂的安全考量，亦是對華盛頓政策的不滿與戒備。美方雖意圖以外交成果展現「控制局勢」的態勢，掩飾軍事上的失敗，卻未能鎮服以色列依從停火止戰。美國受到自身的戰略疲態與內部黨爭的掣肘，對盟友的約束力日漸衰減。結果是，名義上的60天停火再談判的安排，出現偏移「止戰促和」目標的機率極高。
市場雖然提前作出樂觀反應，石油價格自高位回落，供應鏈風險暫時緩解，但這一切僅為短期效應。中東的地緣政治和利益矛盾並未得到紓緩，各方勢力仍在測試對方底線。若停火無法切實落地，油價隨時急劇反彈，全球能源與運輸市場都將再次陷入不穩狀態。國際投資界對「停火紅利」的信心不足，亦反映出各方對協議持續性的懷疑。
美伊之間缺乏互信、協議也缺乏可操作的有效監督機制。伊朗雖有意緩和內外壓力，但仍以地區影響力與自身安全需求為優先；特朗普政府則傾向以有限讓步換取中期選舉前的外交成果解困。各自陣營的盟友多持懷疑態度，致使「邊談邊衝突」的局面幾乎無可避免。倘若沒有第三方有效監督與具體落實措施的意志，任何小規模摩擦都可能迅速演變為新一輪的大規模對抗。
世界已多次目睹中東和平進程曇花一現。要打破惡性循環，各方須努力建立信任、須言出必行，承諾不容反悔; 要從加強地區安全架構入手，而非依賴強權霸凌。美伊的停火協議或許暫止硝煙，但前路依然漫長而迷霧重重。真正的和平，仍遠在天邊，遙不可及。