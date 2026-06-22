結合科技 TVB新陣報捷

上個星期開始，TVB黃金檔變陣，原先兩線劇讓路給本來在10點半的綜藝節目，由8時半開始排陣變成先播1線劇，然後到半小時綜藝，之後是兩線劇。經過一個星期的觀察，整體收視有明顯上升，說明這個組合受觀眾歡迎。 新排陣成功，組合調整只是其中之一，內容有吸引力始終最重要。一線劇是航空專業劇集《飛常日誌 2》，劇季第一季以內容有專業養分贏來口碑，新一季以強陣出擊，同時劇集獲機管局提供大量實景和專業知識賦能，成為收視保證。

排在9點半播出的綜藝《走過歷史大地》，在之前的節目巡禮的客戶口碑很好，也是本港電視史上首個人工智能和實景結合的旅遊節目。兩個主持人洪永城和黃翠如向來有大批粉絲，今次以創新形式主持旅遊節目，更添話題性，成功承接住一線劇集的高收視，開創了近年綜藝的收視高點。 人工智能在影視製作使用日益普及。TVB之前曾為客戶做過全人工生成的廣告片，由虛擬代言人演出，最近人工智能製作的短片《社畜101》播出口碑甚佳，到今次《走過歷史大地》都能造出好成績。內地網絡平台的人工智能短片數量不少，部分因為科技應用的精細能夠引起一定關注，然而，要真正能在藝術層面做出成績的極為有限，反映出文創潮流內容的重要性仍然無法替代。