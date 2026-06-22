結合科技 TVB新陣報捷

上個星期開始，TVB黃金檔變陣，原先兩線劇讓路給本來在10點半的綜藝節目，由8時半開始排陣變成先播1線劇，然後到半小時綜藝，之後是兩線劇。經過一個星期的觀察，整體收視有明顯上升，說明這個組合受觀眾歡迎。
新排陣成功，組合調整只是其中之一，內容有吸引力始終最重要。一線劇是航空專業劇集《飛常日誌 2》，劇季第一季以內容有專業養分贏來口碑，新一季以強陣出擊，同時劇集獲機管局提供大量實景和專業知識賦能，成為收視保證。
排在9點半播出的綜藝《走過歷史大地》，在之前的節目巡禮的客戶口碑很好，也是本港電視史上首個人工智能和實景結合的旅遊節目。兩個主持人洪永城和黃翠如向來有大批粉絲，今次以創新形式主持旅遊節目，更添話題性，成功承接住一線劇集的高收視，開創了近年綜藝的收視高點。
人工智能在影視製作使用日益普及。TVB之前曾為客戶做過全人工生成的廣告片，由虛擬代言人演出，最近人工智能製作的短片《社畜101》播出口碑甚佳，到今次《走過歷史大地》都能造出好成績。內地網絡平台的人工智能短片數量不少，部分因為科技應用的精細能夠引起一定關注，然而，要真正能在藝術層面做出成績的極為有限，反映出文創潮流內容的重要性仍然無法替代。
以《走過歷史大地》為例，透過人工智能模型能夠做出過去無法模擬的影象，成本也能降到可以負擔的水平，然而，真正能吸引觀眾的，相信還是主持人的個人魅力，以及實景與虛擬歷史場景的結合。若果沒有花費不菲的實景拍攝，整體出來的效果肯定大打折扣，所以整個製作投入的人力、物力和心思比過去是有過之而無不及。
人工智能的應用肯定會改變整個影視產業的生態，英偉達行政總裁黃仁勳認為人們毋須為失去工作過慮，同時應積極學習和適應新時代的來臨。人工智能科技的快速發展，會大幅提高生產力，令影視水平在成本有效控制下不斷提升，同時會提高觀眾的鑑賞能力和要求，未來的製作只會更加精益求精，才能不斷滿足觀眾的口味和要求。