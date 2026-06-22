上周三，教育局公布了「中小學數字教育發展藍圖」(「藍圖」)；筆者亦獲邀主持發佈會，協助回答記者提問。人工智能正全面地影響著全世界，這份「藍圖」對香港教育的發展，以致提升整體社會的競爭力，影響深遠！

「藍圖」提到的「四大發展重點」：1.培育人才；2.加強教師培訓；3.優化基建配套；4.推動跨界別協作，跟香港教育城的工作，息息相關。「藍圖」明確指出：「支持香港教育城發揮『超級聯繫人』角色，構建切合香港的課程資源平台，打造互惠互利的人工智能教育生態圈。」自特首李家超在2024年的《施政報告》提出「與香港教育城協作，進一步推動學界善用電子工具(包括人工智能)為教師和學生提供學習人工智能和運算思維相關知識技能的網上學習平台」後，筆者便開始構想由香港教育城牽頭，打造「人工智能教育生態圈」(「生態圈」)，匯集「政、產、學、研」各界持份者，共同推動數字教育，倡納人工智能。「生態圈」激活學界採納人工智能工具，使到數字教育遍地開花；去年末，教育局做了一個調查，涵蓋香港逾千間學校，顯示逾半小學的老師採用人工智能工具協助教學，中學的比例更高，超過七成。目前教育城已經與35間機構簽署了合作備忘錄，包括校長會、學校組織、高等教育學府、公營機構、創科基地、專業組織及大小科企等。筆者多次向教育城的同事強調，絕不能為了簽MOU而簽MOU；因此，所有簽署了合作備忘錄的機構，都有和教育城已經或將會開展實質工作，在學界推動人工智能的應用，而這些工作，正正是圍繞著「藍圖」所提出的「四大發展重點」。筆者要感謝政府的認同，把教育城倡導的「人工智能教育生態圈」寫進「藍圖」。