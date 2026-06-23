唔要「碳」世界，童心建未來

上星期四（6月18日），香港史上第一次，一天內兩次發出黑色暴雨警告，打破了自1998年設立暴雨警告系統以來的紀錄。多區暴雨成災。近年，極端天氣不斷入侵我們的生活，反常的暴雨或酷熱，深具破壞力。但這不僅是「天氣」，也是「人為」的災害，因為極端天氣的成因，主要源於人為溫室氣體排放，所導致的全球暖化與大氣環流異常的交互作用。整個地球的氣候系統平衡被打破了！直接加劇了惡劣天氣的頻率與破壞力。

可以肯定地說，我們這一代人享受了化石燃料帶來的經濟繁榮，但產生的極端暴雨、熱浪和海平面上升，其苦果卻要由下一代承擔。已經到達臨界點的威脅，該怎麼辦？