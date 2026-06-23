唔要「碳」世界，童心建未來

上星期四（6月18日），香港史上第一次，一天內兩次發出黑色暴雨警告，打破了自1998年設立暴雨警告系統以來的紀錄。多區暴雨成災。近年，極端天氣不斷入侵我們的生活，反常的暴雨或酷熱，深具破壞力。但這不僅是「天氣」，也是「人為」的災害，因為極端天氣的成因，主要源於人為溫室氣體排放，所導致的全球暖化與大氣環流異常的交互作用。整個地球的氣候系統平衡被打破了！直接加劇了惡劣天氣的頻率與破壞力。
可以肯定地說，我們這一代人享受了化石燃料帶來的經濟繁榮，但產生的極端暴雨、熱浪和海平面上升，其苦果卻要由下一代承擔。已經到達臨界點的威脅，該怎麼辦？
我留意到最近，港鐵與長春社合作出版的兒童繪本《綠鐵 B 出動‧排碳怪吸吸走》及巡迴校園演戲偶劇，以生動易明的方式，喚起每人心中的綠色種子。書中， 港鐵的環保大使「綠鐵 B」 ，帶領本來只會「宅」在家中涼冷氣打機的小孩走出去，合力打走「排碳怪」（空氣中的二氧化碳），提升空氣中的「氧氣精靈」。
我一口氣把近四十頁的電子書看完。連書末由「衣、食、住、行」四方面的低碳生活小貼士都看了，簡潔實用。此書既有電子書，實體繪本、動畫和校園巡演，多管齊下，以「玩中學、學中做」的方法式，鼓勵小朋友在日常生活細節中開始減碳，成為守護地球的小小行動家。
何止小朋友要實踐環保生活？大人也要推動減排節能，否則就是透支未來，把環境成本轉嫁給下一代。謹記，極端天氣、空氣污染等惡果，不只是未來出現，現在已經殺到。如果我們唔要「碳」世界，就要童心／同心建未來。大家坐言起行，阻止氣候變化變成不可逆轉的局面。
是時候改變生活態度，把綠色未來留給下一代。